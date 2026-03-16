Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 9 au 15 mars 2026 au Burkina Faso

Du 9 au 15 mars 2026, l’actualité au Burkina Faso a été marquée par plusieurs événements dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, de l’économie, des infrastructures et du sport. Entre renforcement des capacités militaires, actions gouvernementales sur le terrain, initiatives pour la souveraineté alimentaire et activités diplomatiques, tour d’horizon des faits marquants de la semaine.

Sur le plan sécuritaire, l’Académie militaire Georges Namoano (AMGN) a célébré, le 13 mars 2026, la sortie de sa deuxième promotion spéciale. Au total, 90 sous-lieutenants ont intégré les rangs de l’armée burkinabè. Ces nouveaux officiers ont été sélectionnés sur la base de leur expérience, de leur ancienneté et de leur mérite, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées.

Toujours dans la lutte contre la criminalité, la Police nationale a annoncé avoir démantelé trois réseaux criminels opérant à Ouagadougou. Le premier réseau utilisait les réseaux sociaux pour attirer des victimes avant de les séquestrer et de leur soutirer de l’argent. Le deuxième était impliqué dans l’importation frauduleuse de poulets avariés, tandis que le troisième se livrait à la commercialisation de boissons alcoolisées interdites sur le territoire.

Au niveau de la gouvernance et de l’économie, le Conseil des ministres tenu le 12 mars 2026 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré a adopté un décret portant création de Yennenga Holding Burkina Faso.

Dotée d’un capital de 10 milliards de francs CFA, cette société aura pour mission de mutualiser les participations de l’État dans trois banques ainsi qu’une société de réassurance. L’objectif affiché est de renforcer l’efficacité de la gestion des actifs publics dans le secteur financier.

Dans le domaine agricole, le gouvernement poursuit également ses initiatives pour renforcer la souveraineté alimentaire. Le ministre de l’Agriculture, Ismaël Sombié, a supervisé l’importation de 710 vaches gestantes en provenance du Brésil afin de stimuler la production laitière nationale et réduire la dépendance aux importations.

Parallèlement, le Bureau national des grands projets suit la formation de 3 000 jeunes agriculteurs dans le cadre de la deuxième cohorte de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire. Parmi eux, 150 stagiaires sont actuellement en formation au Centre de promotion rurale de Bissiri, dans la commune de Kombissiri.

Sur le plan diplomatique, un émissaire de l’administration de Donald Trump a rencontré les autorités burkinabè le 11 mars afin d’évoquer une nouvelle vision de coopération fondée sur un partenariat d’égal à égal et le respect de la souveraineté. Dans le même registre, Ruvendrini Menikdiwela, responsable au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a salué les efforts du Burkina Faso en matière d’accueil et d’intégration des réfugiés.

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L’actualité a également été marquée par plusieurs actions du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en déplacement dans la région des Cascades. Dans la soirée du 14 mars, le chef du gouvernement s’est rendu à l’usine de la Société burkinabè de tomates (SOBTO) à Bobo-Dioulasso afin de s’imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle issue de l’actionnariat populaire et spécialisée dans la transformation de la tomate.

Le même jour, à Bérégadougou, il a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Bobo-Dioulasso–Banfora ainsi que de la construction et du bitumage de l’axe Banfora–Orodara. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de réhabilitation des routes Bobo-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara, visant à améliorer la mobilité et à soutenir l’économie régionale.

De retour de cette mission, le Premier ministre a également effectué, le 15 mars 2026, une visite inopinée sur le chantier du pont de Hèrèdougou, situé sur la Route nationale n°1. Cette descente lui a permis de constater de visu l’état d’avancement des travaux de cet important ouvrage de franchissement.

Dans le secteur des transports, la compagnie STAF a repris ses activités le 10 mars après trois semaines de suspension, une reprise saluée par de nombreux commerçants et voyageurs.

Enfin, l’actualité sportive a également été marquée par la tournée européenne du nouveau sélectionneur des Étalons, Amir Abdou. Le technicien a notamment effectué des déplacements à Newcastle, Düsseldorf, Angers et Londres afin de rencontrer plusieurs joueurs cadres de la sélection nationale.

Entre initiatives gouvernementales, actions diplomatiques et projets d’infrastructures, cette semaine aura ainsi été riche en événements, illustrant les multiples chantiers en cours dans le pays.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24