Ouagadougou : Séquestration, poulets avariés et alcool interdit, la Police nationale démantèle trois réseaux criminels

La Police nationale du Burkina Faso a annoncé avoir mis fin aux activités de trois réseaux de malfaiteurs opérant dans la capitale burkinabè. L’opération a été menée par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 dans le cadre de ses missions de protection des personnes et des biens.

La Police Nationale a expliqué que le premier réseau était impliqué dans des faits de séquestration, de chantage et de tentative d’extorsion de fonds. Les deux autres groupes se livraient respectivement à l’importation frauduleuse et à la commercialisation de poulets avariés ainsi qu’à la vente de boissons alcoolisées interdites sur le territoire national.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les membres du premier groupe utilisaient les réseaux sociaux pour entrer en contact avec leurs victimes. Après avoir gagné leur confiance en nouant des relations amicales en ligne, ils leur fixaient des rendez-vous afin de les attirer dans un piège.

Les victimes étaient ensuite séquestrées, dépouillées de leurs biens et contraintes de contacter leurs proches pour exiger le paiement d’une rançon avant leur libération.

Les deux autres réseaux démantelés étaient, quant à eux, impliqués dans des activités commerciales illicites. Motivés par le gain facile, leurs membres procédaient à l’importation frauduleuse de poulets avariés et de boissons alcoolisées prohibées, qu’ils écoulaient sur le marché local au mépris des règles sanitaires et de la sécurité des consommateurs.

Grâce à la collaboration des populations et au concours du Service régional de la circulation et de la sécurité routière du Kadiogo, les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’importantes saisies.

Parmi les objets saisis figurent une moto, 1 882 poulets avariés, 2 144 cannettes de boissons alcoolisées interdites, 50 chichas électriques et 53 cartouches de cigarettes.

La Police nationale du Burkina Faso a salué la collaboration des populations dans la lutte contre l’insécurité. Elle invite les citoyens à faire preuve de prudence sur les réseaux sociaux, notamment en évitant de nouer des relations avec des inconnus.

Les autorités recommandent également aux consommateurs de vérifier la qualité des produits avant tout achat et encouragent la population à signaler tout comportement suspect aux numéros verts 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale