Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump reste évasif sur la durée du conflit

Alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa deuxième semaine, l’issue des hostilités demeure incertaine. Entre les déclarations parfois contradictoires du président américain Donald Trump et la détermination de l’Iran à mener une « guerre d’usure », les tensions géopolitiques continuent d’ébranler les marchés mondiaux, notamment celui du pétrole, nous renseigne La Presse Ca.

Mercredi 11 mars 2026, le locataire de la Maison Blanche a maintenu une communication ambiguë sur la suite des opérations militaires. Donald Trump a affirmé pour la deuxième fois cette semaine que la guerre pourrait se terminer « bientôt ». Quelques heures plus tard, il a toutefois tempéré ses propos, appelant à ne pas « partir avant l’heure » et à « finir le travail ».

Du côté iranien, le ton est nettement plus ferme. Les Gardiens de la révolution affirment être prêts à s’engager dans une confrontation prolongée. Leur représentant, Ali Fadavi, a menacé Washington d’une « guerre d’usure » destinée à affaiblir l’économie américaine et, par ricochet, l’économie mondiale.