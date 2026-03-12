Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump reste évasif sur la durée du conflit
Alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa deuxième semaine, l’issue des hostilités demeure incertaine. Entre les déclarations parfois contradictoires du président américain Donald Trump et la détermination de l’Iran à mener une « guerre d’usure », les tensions géopolitiques continuent d’ébranler les marchés mondiaux, notamment celui du pétrole, nous renseigne La Presse Ca.
Mercredi 11 mars 2026, le locataire de la Maison Blanche a maintenu une communication ambiguë sur la suite des opérations militaires. Donald Trump a affirmé pour la deuxième fois cette semaine que la guerre pourrait se terminer « bientôt ». Quelques heures plus tard, il a toutefois tempéré ses propos, appelant à ne pas « partir avant l’heure » et à « finir le travail ».
Lire également 👉Moyen-Orient : Des navires attaqués dans le Détroit d’Ormuz, la guerre menace l’approvisionnement mondial en pétrole
Du côté iranien, le ton est nettement plus ferme. Les Gardiens de la révolution affirment être prêts à s’engager dans une confrontation prolongée. Leur représentant, Ali Fadavi, a menacé Washington d’une « guerre d’usure » destinée à affaiblir l’économie américaine et, par ricochet, l’économie mondiale.