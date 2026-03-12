Burkina Faso : Deux cyber-escrocs arrêtés et condamnés après avoir arnaqué plusieurs victimes

Au Tribunal de grande instance de Ouaga I, deux individus reconnus coupables d’escroquerie aggravée ont été condamnés à de lourdes peines de prison, à la suite d’une enquête menée par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC).

Les faits remontent à décembre 2025, lorsque la BCLCC a déféré les deux mis en cause devant le Procureur du Faso près le tribunal de Ouaga I. Ils étaient poursuivis pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux à l’aide des technologies de l’information et de la communication.

Les prévenus ont comparu devant la juridiction le 11 février 2026 pour répondre d’escroquerie aggravée au préjudice de 18 victimes identifiées, ainsi que d’autres encore non identifiées.

Face aux éléments de preuve présentés par le parquet, les deux accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. À l’issue du délibéré rendu le 25 février 2026, le tribunal les a déclarés coupables.

Lire également 👉Lutte contre la cybercriminalité : 4 présumés cyber-escrocs dans les mailles de la BCLCC

Dans sa décision, la juridiction a condamné D.M. à sept ans de prison ferme, assortis d’une amende de 5 millions de FCFA. Son coaccusé, S.I., a écopé de six ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 3,5 millions de FCFA.

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité appelle par ailleurs la population, en particulier les commerçants, à faire preuve de la plus grande vigilance dans leurs transactions, notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des personnes inconnues.

Source : Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC)

     
