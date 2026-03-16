Rupture collective pour une cohésion sociale effective au Burkina Faso

L’artiste humoriste Wendyam Séverin Yaméogo, alias Lajaguar, en collaboration avec l’un de ses partenaires, a organisé une rupture collective le dimanche 15 mars 2026 à Ouagadougou. Par ce geste, les deux entendent répondre à l’appel à la solidarité prôné par les autorités du pays, tout en réaffirmant leur souhait d’une cohésion sociale effective au « Pays des Hommes intègres ».

En cette période de recueillement et de fraternité, l’artiste Lajaguar et Cowbell Burkina Faso ont réaffirmé leur engagement social en organisant une rupture de jeûne et de carême réunissant toutes les confessions religieuses. Pour l’artiste, ce geste est impératif car la période coïncide avec un moment de pénitence pour les musulmans et les chrétiens du pays.

« Nous avons organisé cette rupture pour montrer la voie de la cohésion sociale. Dieu a fait grâce, cette année encore, le carême des chrétiens et le jeûne des musulmans coïncident. Je pense que c’est un message fort pour le Burkina Faso. C’est une façon pour nous de fédérer nos forces, de prier pour la paix et de demander le pardon pour nos péchés. Nous avons sollicité l’accompagnement de Cowbell, car on ne peut rien faire sans partenaires », a expliqué Lajaguar.

L’initiative rejoint également l’appel des autorités nationales demandant à la société de prôner le vivre-ensemble. « Si vous avez remarqué, toutes les confessions religieuses sont représentées ici. C’est pour dire que le Dieu que nous prions est le même. Le plus important est de faire le bien autour de soi. Nous avons prié ensemble pour que ce mois soit celui des bénédictions, des grâces et surtout celui du retour de la paix au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Du côté du partenaire, Appolinaire Kaboré, National Marketing Manager de Cowbell Burkina Faso, a réaffirmé l’ambition de la structure de s’aligner sur cette recherche de cohésion sociale. « Cette rupture collective est organisée car ce mois est très symbolique cette année. Nous avons la chance d’avoir deux confessions qui observent le jeûne simultanément. C’est un mois de partage et de remise en cause. Pour une première, nous sommes plus que satisfaits », a-t-il soutenu.

Cowbell Burkina Faso est une marque de produits laitiers en poudre (lait Cowbell Vitarich) et de boissons (café, chocolat, fraise) présente au Burkina Faso. Elle est reconnue pour ses actions solidaires, notamment l’organisation de ruptures collectives et de dons pendant le Ramadan, visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24