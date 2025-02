10 ans de carrière de l’humoriste LaJaguar : Ses soutiens attendus le 14 février pour une fête inédite à la salle des banquets

publicite

« Ma traversée », le nom donné à la célébration des 10 années de la carrière de l’artiste humoriste, Wendyam Séverin Yaméogo alias Lajaguar se tient le 14 février 2025, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. À travers cette occasion, l’artiste entend célébrer avec tous ses soutiens les 10 ans de « belles expériences». Les couleurs de ce rendez-vous ont été annoncées le mercredi 5 février 2025, à Ouagadougou.

Voilà maintenant 10 ans que l’artiste humoriste, LaJaguar à l’état civil Wendyam Séverin Yaméogo fait de l’humour sa professions au Burkina Faso et à l’international. À côté, celui-là même qui a fait ses débuts à Koudougou, œuvre également dans des actions sociales.

Après tous ces moments sur scène, l’artiste veut faire une halte le 14 février 2025, pour traduire sa reconnaissance à tous ses appuis. Cela, à travers un spectacle dénommé « Ma traversée ». « Nous allons rire de mes débuts, de tout ce que j’ai eu à traverser jusqu’à aujourd’hui. C’est sûr que plusieurs personnes vont se retrouver dans ces sketchs», a d’entrée dit LaJaguar.

À l’écouter, cette retracée, en dehors de la scène, va concerner également les expériences de sa vie sociale. « Quand on prend un exemple simple de l’école, beaucoup ont eu la chance d’aller à l’école. Il y a des réalités qu’on a vécues que ce soit au primaire ou au secondaire. Quand on parle d’amour aussi il n’y a pas quelqu’un qui peut dire qu’il n’a jamais aimé. C’est juste des exemples et chacun va se retrouver, venez on va rire», a promis l’humoriste.

Les prix d’entrée à ce show sont 15 000f, 25 000f et 50 000. C’est une façon pour Wendyam Séverin Yaméogo de prouver aux yeux du mon qu’au Burkina Faso aussi, ce genre de spectacles peuvent se faire.

Il a même pris pour exemple des spectacles de ce genre, vu dans d’autres contrées, courant ses multiples voyages. «Je suis quelqu’un, je n’aime pas faire les choses qu’on a l’habitude de voir. Ça se passe ailleurs et je pense qu’on peut aussi le faire», a-t-il lancé.

Par ailleurs aux dires du président du comité d’organisation, Mamadou Yougos Koné les tickets de 15 000 sont finis. Pour cette célébration, les préparatifs sont estimés à 70% notamment la vente des tickets, à ce jour. Aussi, après deux mois de préparation autour de la mise en scène assurée par les humoristes El Presidenté et Sp des Homotokés les choses vont bon train, foi du président du comité d’organisation.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

