Humour au Burkina Faso : « Les nouveaux dossiers » de Lajaguar

« Les nouveaux dossiers », c’est le titre du One man show de l’artiste humoriste Wendyam Séverin Yaméogo, alias Lajaguar, prévu pour le 5 mars 2022, dans la mythique salle de Canal Olympia Yennega Ouaga 2000 à 20h. Les détails de ce show ont été dévoilés au cours d’une conférence de presse tenue ce jeudi 24 février 2022 à Ouagadougou.

Après son spectacle en 2019, l’artiste humoriste Lajaguar à l’état civil Wendyam Séverin Yaméogo revient avec un One Man Show le samedi 5 mars 2022, au canal Olympia Yennega de Ouaga 2000 intitulé « les nouveaux dossiers ».

Un cadre qui a pris deux ans de préparation selon l’artiste, pour donner un spectacle de qualité au public devenu de plus en plus exigeant. « Ça sera une occasion pour nous de pouvoir communier avec le public qui nous attendait depuis un certain temps. Nous allons parler dans un ton humoristique du dossier de l’environnement, des relations entre l’homme et la femme, des téléphones portables, bref, du vécu quotidien, que nous allons transformer en dossier pour traiter », a-t-il expliqué.

Quatre artistes humoristes dont Momo l’intellectuel, Lookman et deux artistes chanteurs débuteront cette soirée, à écouter les organisateurs. A l’issue de ces artistes, l’artiste à l’honneur, Lajaguar, tiendra également le public en haleine durant 1h15 minutes.

A jours J moins neuf, 80% des tickets ont déjà été écoulés et l’artiste a dit attendre 4000 personnes pour prouver aux yeux du monde que l’humour est un art qui peut également faire de grandes choses. «Il ne sert à rien de succéder des spectacles si on ne peut pas leur proposer quelque chose de grandiose. C’est pourquoi après 2019, nous revenons après ces trois ans. Les spectacles sont différents des prestations. Venez nombreux, vous le verrez car c’est vous qui faites de nous des artistes, et au Burkina Faso on peut également le faire », a-t-il appelé.

Il faut dire que cela fait bientôt sept ans que l’artiste a fait ses premiers pas dans l’humour. Sa première prestation à Koudougou a marqué sa révélation et des années après ils s’est retrouvé dans la capitale grâce à son talent. A cet effet il a indiqué que l’étape prochaine sera dans sa ville natale, soit à Koudougou, avant de mettre le cap sur Bobo-Dioulasso.

Les tickets de ventes sont disponibles au prix de 5000 F et 10 000 F CFA au 79192271 / 75777879 / 70538281. Autre chose, pour les tickets achetés, le spectateur aura respectivement droit à une ou deux miches de pain, dès l’entrée, cela en fonction du prix du ticket. Lajaguar a, à ce sujet, indiqué que ce geste se veut symbolique et une particularité de l’événement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24