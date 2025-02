Lutte contre la cybercriminalité : Un ancien militaire présumé cyber-escroc dans les mailles de la BCLCC

publicite

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) vient de mettre fin aux agissements d’un présumé cyber-escroc se faisant passer pour un agent des forces armées nationales afin d’escroquer ses victimes.

Il s’agit de Z.C, un Burkinabè de 42 ans, militaire à la retraite anticipée, résidant à Ouagadougou. Il était spécialisé dans l’Usurpation d’identité et de titre, suivie d’escroquerie aux moyens des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Sur son mode opératoire, Z.C utilisait d’une part plusieurs numéros de téléphone, dont certains identifiés au nom de son frère, acquis à son insu, avec lesquels il contactait ses victimes. D’autres part, il utilisait un faux compte Facebook sous le nom de « Éric SABA » pour s’abonner à des pages ou groupes de vente. À partir des publications faites, il collecte les numéros de téléphone des commerçants et explore leurs profils pour obtenir des informations sur leurs activités, leur cadre social et leurs interactions. Ces données lui permettent de cibler précisément ses victimes.

En fonction du profil de la victime, il se fait passer pour un agent des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en mission, soit pour un conducteur en panne ou un ancien client potentiel. Ces qualités sont choisies pour inspirer confiance et établir un lien de familiarité avec la cible.

Il contacte ensuite ses victimes par téléphone, utilisant les informations collectées pour crédibiliser son approche. Lors de l’échange, il invente un scénario urgent ou émouvant, portant souvent sur un déplacement professionnel ou des obsèques, afin de susciter la compassion. Il demande alors un prêt d’argent remboursable à son retour ou à la résolution de son problème.

Une fois les fonds reçus, Z.C interrompt toute communication avec ses victimes, et enregistre les contacts sous l’identité « A EVITER ». Interpellé et entendu par la BCLCC, il a reconnu les faits. Il a avoué s’être lancé dans ces activités frauduleuses pour subvenir à ses besoins familiaux. Au total, le préjudice financier dû à son activité est estimé à plus de 500 000 francs CFA. Ainsi, Z.C a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses actes.

Face à la recrudescence des cas d’escroqueries en ligne, la BCLCC exhorte la population à faire preuve de prudence face aux sollicitations financières sur internet et par téléphone. Il est fortement recommandé de vérifier l’identité de son interlocuteur avant d’effectuer tout transfert d’argent.

Par ailleurs, la BCLCC invite la population à signaler toute tentative d’escroquerie via ses canaux de communication officiels.

Source : BCLCC

