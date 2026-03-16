Ouagadougou : Le «Temple du Rire Officiel» célèbre la cohésion sociale autour d’une rupture collective

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 3 heures
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Dans un élan de solidarité et de partage, l’association Temple du Rire Officiel (TRO) a organisé une rupture collective de jeûne le dimanche 15 mars 2026 à Ouagadougou. Ce rassemblement annuel, devenu une tradition pour l’organisation, a mobilisé de nombreux membres et sympathisants dans une ambiance de fraternité marquée par la coïncidence des calendriers religieux.

Cette année, l’événement a pris une dimension particulière en réunissant les communautés musulmane et chrétienne, toutes deux en période de pénitence. Pour les responsables de l’association, l’objectif est clair d’ utiliser l’humour et la convivialité comme leviers de rapprochement.

Un moment de fraternité entre les membres et les sympathisants de l'association
Un moment de fraternité entre les membres et les sympathisants de l’association

« Cette rupture collective est organisée chaque année en période de mois de jeûne. C’est pour regrouper les membres du groupe », a expliqué Issouf Nadembega, membre de l’association.

Il a précisé également que le groupe Templedu Rire, très actif sur Facebook, cherche avant tout à  concilier les gens  à travers le social et l’humour.

Chrétiens et musulmans réunis autour d’un repas pour célébrer la cohésion sociale.
Chrétiens et musulmans réunis autour d’un repas pour célébrer la cohésion sociale.

Loin d’être un cercle fermé, cette rencontre s’est voulue inclusive. Des passants et des habitants du quartier ont rejoint les membres du groupe pour partager ce repas symbolique.

« Chaque membre est invité, et même nos sympathisants. C’est pas dire qu’il faut forcément être membre pour être présent », a souligné Issouf Nadembega. L’idée maîtresse est d’inviter les citoyens à s’aimer et à développer des initiatives pour « adoucir la vie ».

Yssouf Nadembeiga explique les objectifs sociaux du groupe Temple du Rire
Issouf Nadembeiga explique les objectifs sociaux du groupe Temple du Rire

Pour Ajaratou Kabré, également membre du Temple du Rire, l’intérêt de ces rencontres dépasse le simple cadre de l’association.

Il s’agit d’un acte fort pour la nation. « C’est pour favoriser la cohésion sociale, se familiariser plus aussi et se connaître davantage parce que le monde est petit », confie-t-elle.

Ajaratou Kabré, membre de l'association, rappelle l'importance de la tolérance religieuse
Ajaratou Kabré, membre de l’association, rappelle l’importance de la tolérance religieuse

Elle a profité de l’occasion pour lancer un appel à la tolérance religieuse.  « J’invite toutes les sortes de religions à s’entendre pour un bien commun et pour aussi le développement social de notre pays », a-t-il fait entendre.

Les participants échangent dans la joie durant cette soirée de pénitence partagée
Les participants échangent dans la joie durant cette soirée partagée

Le Temple du Rire, qui revendique aujourd’hui une audience internationale de plus de 200 000 membres sur les réseaux sociaux, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

L’association entend diversifier ses actions dans les années à venir en s’investissant davantage dans la protection de l’environnement, tout en restant un pilier de la recherche de la cohésion sociale au Burkina Faso.

 

A lire également⇒Au-delà du rire, l’action : L’association TRO soutient l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Akim KY

Burkina 24

     
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