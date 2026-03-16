Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump affirme que des discussions sont en cours avec Iran

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La guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 17ᵉ jour le lundi 16 mars 2026, sur fond de tensions persistantes entre Iran et l’alliance formée par États-Unis et Israël, nous renseigne BFMTV.

Le dimanche 15 mars 2026, le président américain Donald Trump a affirmé que des discussions étaient en cours avec Téhéran, tout en estimant que les autorités iraniennes ne sont pas encore prêtes à conclure un accord pour mettre fin au conflit.

« Oui, on est en discussion avec eux. Mais je ne pense pas qu’ils soient tout à fait prêts, même s’ils n’en sont plus très loin », a déclaré le chef de la Maison-Blanche devant la presse.

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Sans donner de détails sur la nature de ces échanges diplomatiques, Donald Trump a également réitéré que l’Iran aurait été fortement affaibli par les frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël au cours des derniers jours.

Ces déclarations interviennent alors que la situation demeure hautement volatile dans la région, notamment autour de plusieurs points stratégiques, dont le détroit d’Ormuz, essentiel pour le transport mondial de pétrole.

     
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