Gendarmerie Nationale : Le Colonel Issa Yaguibou scelle son engagement auprès des autorités

Installé officiellement le 5 mars 2026 à la tête de la Gendarmerie nationale, le nouveau Chef d’État-Major de l’institution, le colonel Issa Yaguibou, a entamé une tournée protocolaire auprès des plus hautes autorités militaires et gouvernementales.

Cette série de rencontres a débuté par une audience avec le chef d’État-Major général des Armées, le général de brigade Moussa Diallo. Le nouveau patron de la Gendarmerie a ensuite été reçu les 11 et 13 mars par le ministre de la Guerre, le général de division Célestin Simporé, puis par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Au-delà de la dimension protocolaire, ces échanges ont permis au colonel Issa Yaguibou de réaffirmer la loyauté et l’engagement de la Gendarmerie nationale dans la lutte pour la sécurisation du territoire et la reconquête de l’intégrité nationale. « Servir la Patrie avec loyauté et discipline », a-t-il souligné, rappelant l’attachement de l’institution aux orientations fixées par les plus hautes autorités du pays.

En retour, la hiérarchie militaire et gouvernementale a exprimé son soutien au nouveau chef de la Gendarmerie, l’encourageant à poursuivre les efforts visant à renforcer la crédibilité, la performance et le rayonnement de l’institution au service de la Nation.

Source : Gendarmerie Nationale