Formation agricole : Un succès confirmé pour les 139 volontaires du centre Bangr Nooma

Le Bureau National des Grands Projets (BNGPB) s’est rendu au centre Bangr Nooma de Koubri. Cette visite a permis de constater l’efficacité de la formation pratique des volontaires (VDP agricoles) de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole (IP-P3A). Dans ce centre, 139 apprenants achèvent 70 jours d’apprentissage intensif sur les techniques de culture rapide. Ils s’apprêtent maintenant à rejoindre leurs localités pour renforcer la production nationale.

Cette visite de terrain avait pour objectif de vérifier la formation pratique de la deuxième cohorte de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole (IP-P3A). Dans le centre Bangr Nooma, situé à Koubri, 139 VDP agricoles volontaires achèvent une formation intensive de 70 jours.

Ces apprenants, venus de localités comme Dédougou, Zabré, Zogoré, Tangaye et Safané, ont appris des techniques modernes pour produire plus de nourriture en moins de temps.

Durant leur séjour à Koubri, les volontaires ont pratiqué l’arboriculture (la culture des arbres), élevage, la pisciculture, la fabrication de compost naturel et les méthodes de traitement des champs. Pour Salimata Koutou, originaire de la commune de Dédougou, ce programme est un véritable soutien.

« Nous avons appris l’arboriculture, la fabrication de compost et le traitement des champs. C’est un ajout précieux pour améliorer ce qu’on faisait avant afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire », a-t-elle confié.

L’apprentissage a aussi porté sur des cultures spécifiques comme le manioc. Bako Issa, venu de Safané, se sent désormais capable de produire de plus grandes quantités.

« Ici, on a eu beaucoup de techniques. On sait que quand on va quitter ici, on va pouvoir faire plus que ça. Nos amis qui ne sont pas ici, on va leur apprendre pour qu’on puisse avoir beaucoup de quantité pour notre pays », a-t-il déclaré.

Au-delà de la technique, la formation a renforcé l’engagement patriotique des participants. Les volontaires se considèrent désormais comme des acteurs importants de la sécurité du pays à travers l’agriculture. Ils se donnent pour mission de protéger la population contre le manque de nourriture.

Après cette visite du Bureau National des Grands Projets, ces 139 techniciens s’apprêtent à retourner dans leurs communes respectives.

Leur rôle sera de mettre en pratique ces nouvelles connaissances et de les partager avec les autres agriculteurs pour aider le pays à devenir autonome.

Akim KY

Burkina 24