Loumbila : 148 volontaires agricoles prêts pour l’offensive après 70 jours de pratique

À Loumbila, la deuxième cohorte de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) a bouclé sa formation au centre Rialé d’Intelligence Agricole (CRIA). Durant 70 jours, 148 volontaires venus de Dassa, Godyr, Kalsaka, Kossouka, Koudougou et Nanoro se sont approprié des techniques modernes pour booster la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

Le samedi 14 mars 2026, le Bureau National des Grands Projets a visité le centre pour constater les progrès. Sur le terrain, les résultats sont concrets.

Grâce aux variétés précoces, les apprenants ont déjà commencé à récolter les fruits de leur labeur. Cette formation de 70 jours, composée à 90 % de pratique, a permis aux jeunes issus des six communes citées de maîtriser l’agriculture intensive et l’élevage.

Les volontaires ont appris à produire des spéculations comme le soja, le maïs, le riz et le blé. Bakouan Bakima, volontaire venu de la commune de Godyr, a découvert la culture du soja.

« C’est notre première fois. D’habitude, je ne savais pas comment on le produisait, mais je suis maintenant apte à utiliser ce soja-là. C’est une nouvelle spéculation que j’ai découverte et c’est une très bonne alimentation », a-t-il témoigné.

La formation a également couvert le maraîchage avec l’ail, l’oignon et les courgettes, ainsi que l’élevage de races performantes. Rasmata Sidibé, de la commune de Nanoro, a été particulièrement marquée par la culture de l’ail et la plante fourragère Maralfalfa.

« Pour nourrir les animaux, c’était un problème chez nous. Ici, on nous a appris comment planter le Maralfalfa. Si je rentre, c’est ce que je vais aller pratiquer pour mieux aider mes parents à avancer dans l’élevage », explique-t-elle.

Pour le promoteur du centre, l’ingénieur Richard Moné, la force de cette promotion de Dassa, Godyr, Kalsaka, Kossouka, Koudougou et Nanoro réside dans la discipline, forgée lors de leur formation civique préalable.

« En matière de discipline, franchement on tire notre chapeau. C’est la force majeure d’un entrepreneur. Avec cette discipline-là, on a l’espoir d’avoir une nouvelle espèce de jeunes entrepreneurs pour le futur »,a-t-il affirmé.

En plus des cultures de base, les volontaires ont reçu des « bonus » techniques sur l’élevage des cailles et des lapins, ainsi que sur la transformation et la conservation des produits.

Ces 148 missionnaires repartent désormais dans leurs localités respectives. Ils ont promis de devenir des ambassadeurs de ce savoir-faire technique pour renforcer durablement la production nationale.



Akim KY

Burkina 24