Burkina Faso : Qui est le Colonel Issa Yaguibou, le nouveau Chef d’État-major de la Gendarmerie nationale ?

Le paysage sécuritaire du Burkina Faso connaît un changement majeur au sommet de sa hiérarchie. Par un décret présidentiel signé ce jeudi 26 février 2026, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a nommé le Colonel Issa Yaguibou au poste de Chef d’État-major de la Gendarmerie nationale.

Le Colonel Yaguibou succède ainsi au Colonel Kouagri Natama. Le nouveau chef de corps n’est pas un inconnu au sein de l’institution. Il occupait jusqu’à présent les fonctions de Chef d’état-major adjoint de la Gendarmerie. Fort d’une solide expérience de commandement, il a également dirigé la 3ème légion de gendarmerie basée à Ouagadougou.

Cette nomination, officiellement contresignée par le Ministre d’État chargé de la Défense Patriotique, le Général de Division Célestin Simporé, s’inscrit dans une dynamique de renforcement opérationnel des forces de défense et de sécurité. Ce changement stratégique souligne la volonté des autorités de consolider la chaîne de commandement face aux défis sécuritaires du pays.

Le Colonel YAGUIBOU Issa est né le 31 mai 1980 à Pô dans la province du Nahouri. Il fit ses études primaires à l’école primaire privé Atta Oudié à Pô où, il obtint le certificat d’études primaires (CEP) et l’entrée en 6ème en 1992.

Il est ensuite admis à l’Académie Militaire Georges Namoano basée à Pô pour sa formation d’officier en qualité d’élève-officier des Forces Armées Nationale du Burkina Faso.

Ladite formation s’est déroulée en deux phases : une phase universitaire de deux (02) années d’études à la faculté de droit à l’Université de Ouagadougou et une étape purement militaire également de deux (02) ans. Il est titulaire de plusieurs qualifications professionnelles et universitaires.

Le Colonel YAGUIBOU Issa dispose d’une riche et solide expérience professionnelle dans la chaine du commandement de la Gendarmerie Nationale, attestée par plusieurs états de service au sein de cette institution. Depuis le 25 juillet 2024 il occupait le poste de Chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie cumulativement avec la fonction de Commandant de la Troisième Légion de Gendarmerie.

Au titre des fonctions opérationnelles connexes, l’officier supérieur assure depuis 2024 les responsabilités de Chef CO du ministère de la Sécurité et de Chef de la coordination pour la sécurisation de l’aéroport international de Ouagadougou ainsi que la base aérienne depuis février 2026.

Dans ce cadre, il a coordonné la planification de plusieurs exercices de simulations pour la préparation et l’aguerrissement des personnels FDS face aux situations réelles ; il a également conduit des d’opérations d’envergure pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou, telles que les patrouilles et bouclages de zones criminogènes, l’opération « Ladéli » qui a permis d’assainir les marchés et lutter contre la contrebande des produits illicites.

Par ailleurs, en ce qui concerne les opérations intérieures de lutte contre le terrorisme, le Colonel YAGUIBOU Issa a effectué des visites terrain pour encourager les unités combattantes déployées sur le théâtre d’opération à Markoye, Arbinda, Ouo, Lioronioro, Gorgadji, Mani, Mangodara, N’dorola, Gomboro, Samorogouan, Barani, Toeni et l’ESRI 3.

Le Colonel YAGUIBOU Issa a été promu à son grade actuel le 1er janvier 2025 et totalise 27 ans de service effectif dans les Forces Armées Nationales. Il a été décoré des médailles plusieurs médailles, il est marié et père de trois (03) enfants.