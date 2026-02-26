Bassolma Bazié : « L’histoire ne retient pas les Nations hésitantes, elle retient celles qui osent ; l’AES a osé »

La réunion des ministres de la Confédération des Etats du Sahel chargés des trois piliers (Défense-Sécurité, Développement et Diplomatie) sur l’examen et la finalisation du projet de la Feuille de route de l’an II de l’Alliance des États du Sahel (AES) a été officiellement ouverte, ce jeudi 26 février 2026, à Ouagadougou, après des travaux préparatoires des Commissions nationales AES et des techniciens des délégations malienne, nigérienne et burkinabè relevant desdits piliers.

À l’ouverture des travaux de la réunion des ministres de la Confédération des Etats du Sahel chargés des piliers Défense-Sécurité, Développement et Diplomatie sur l’examen et la finalisation du projet de la Feuille de route de l’an II de l’Alliance des États du Sahel (AES), trois allocutions ont été enregistrées.

La première a été celle de la délégation du Niger. Le chef de cette délégation, le Général d’armée Salifou Mody, Ministre d’État, ministre de la défense du Niger, a rappelé des acquis enregistrés depuis l’existence de la Confédération.

« Grâce à la clairvoyance et à la vision stratégique des trois Chef d’État, notre Confédération a, en si peu de temps, engrangé des résultats plus que satisfaisants », a-t-il déclaré.

Au nombre de ces derniers, il a cité comme étant les plus tangibles, l’affirmation progressive et résolue de la souveraineté commune ; le développement d’une coopération militaire et sécuritaire renforcée, qui a abouti à la création d’une force unifiée et le développement d’initiatives locales visant à renforcer la cohésion entre les peuples de l’AES.

L’objectif de cette rencontre, a-t-il aussi fait savoir, est d’examiner et adopter le projet de feuille de route de l’an II de la Confédération AES et le protocole additionnel de la libre circulation des biens et des personnes.

Le Général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants du Mali, chef de la délégation du Mali, a indiqué que cette rencontre se tient à une étape décisive de la vie de la Confédération AES.

Cette rencontre, a-t-il aussi fait observer, a été précédée d’une rencontre préparatoire des hauts fonctionnaires des délégations des trois pays. Le document qui sera issu de cette rencontre ministérielle, a également indiqué Sadio Camara, devrait être soumis à l’appréciation des Chefs d’État de l’AES.

Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération AES, a lu le message d’ouverture de cette rencontre au nom du ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de division Célestin Simporé, président de ladite rencontre.

Il a fait remarquer que la Feuille de route de l’An II doit être au rendez-vous de ses ambitions ; pragmatique sans être timide ; structurée sans être bureaucratique. « Elle devra renforcer la mutualisation de nos capacités de défense ; la coordination de nos dispositifs sécuritaires ; la convergence de nos positions diplomatiques et l’intégration de nos politiques économiques », a-t-il déclaré.

Ouvrant donc les travaux, il a en somme attiré l’attention sur le fait que l’histoire ne retient pas les Nations hésitantes, mais plutôt celles qui osent. Et, « l’AES a osé », a-t-il lancé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24