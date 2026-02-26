Indemnisation et délégation de solde : L’ASVOVIG éclaire sur les nouvelles mesures gouvernementales

Les nouveaux décrets relatifs à l’indemnisation et à la délégation de solde au profit des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure ainsi que de leurs ayants droit, récemment adoptés, étaient au cœur d’un point de presse animé par les premiers responsables de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), ce jeudi 26 février 2026, à Ouagadougou.

Le Conseil des ministres du 22 janvier 2026 a adopté des décrets afin de renforcer et de corriger les insuffisances contenues dans les anciens textes portant dispositif national de protection sociale des Forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d’honneur, afin d’assurer une meilleure protection des ayants droit.

En matière d’indemnisation, on note notamment l’uniformisation du champ d’application pour toutes les FDS, l’institution de clés de répartition formalisées, la sécurisation des parts réservées aux enfants, l’introduction d’un délai de prescription de cinq ans ainsi que le renforcement de la transparence et de la traçabilité.

Pour ce qui est de la délégation de solde, les innovations portent notamment sur l’élargissement du champ d’application, la normalisation des procédures, la protection accrue des ayants droit, la simplification administrative et la garantie d’une continuité financière au profit des familles.

Le directeur général de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), le médecin-colonel Lamine Ouédraogo, est revenu sur les principaux axes à travers lesquels l’agence compte déployer ses missions : le renforcement du contrôle des effectifs sur le site de recensement des blessés et des veuves, l’amélioration de la prise en charge médicale, psychologique et sociale, ainsi que l’amélioration de la prise en charge socioéducative.

Le troisième axe concerne la mobilisation des ressources, sans lesquelles les missions assignées ne peuvent être pleinement remplies.

Au cours des dernières années, l’agence a mené plusieurs activités au profit des veuves, des orphelins et des victimes de guerre. C’est dans cette dynamique qu’elle souhaite poursuivre ses actions. “ Les perspectives déjà, on a tracé un certain nombre de sillons à travers des activités que nous avons pu mener jusque-là, c’est de continuer à monter en puissance, continuer le traitement des effectifs, continuer à diversifier les offres de formation, et le suivi post-formation et l’aide à l’installation, vraiment aboutir à une autonomie durable”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le médecin-colonel Lamine Ouédraogo a rassuré les ayants droit que les plus hautes autorités sont engagées à les accompagner. “Nous sommes avec eux, nous sommes à l’écoute et tout est en œuvre pour trouver les solutions les plus appropriées et le plus rapidement possible. Les autorités en tout cas ont témoigné leur engagement constant à ce que tout leur prise en charge de façon holistique soit prise en compte”, a-t-il soutenu.

Pour rappel, l’ASVOVIG est rattachée à l’État-major particulier de la présidence du Faso. Elle a pour mission d’assurer le soutien psychologique et social, la formation professionnelle et l’autonomisation, ainsi que la coordination des actions au profit des veuves, des orphelins et des victimes de guerre.

W.S

Burkina 24