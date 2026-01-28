Solidarité au Burkina Faso : Importante dotation pour l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG)

En réponse à l’appel à la solidarité nationale lancé par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, un groupe de donateurs a manifesté son soutien à l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG). Le mercredi 27 janvier 2026, une importante donation a été remise à Ouagadougou pour soutenir les familles de ceux tombés pour la patrie. Le lot est composé de 25 tonnes de riz pour le soutien alimentaire ; 25 ordinateurs portables pour l’accès au numérique ; 100 cartons de papier RAM pour les besoins administratifs et scolaires.

Ce geste de solidarité venu notamment du groupe HUM-TORE et ses partenaires se veut complet. Il allie aide alimentaire immédiate et outils de développement intellectuel.

Pour Hassan Cédric Zoungrana, représentant des donateurs, cet acte dépasse la simple charité. Il s’agit d’un devoir citoyen face à la réalité de la crise que traverse le pays. « Toute société qui se dit responsable ne peut pas rester insensible à la situation des veuves et des orphelins de guerre », a-t-il affirmé.

L’innovation de cette initiative réside dans sa pérennité. Au-delà du matériel, chaque société donatrice s’est engagée à prendre en charge les frais de scolarité de deux élèves, du primaire jusqu’à la terminale.

« Un sac de riz aide un mois. Un ordinateur peut aider des années. Mais l’éducation, elle, change une trajectoire de vie », a souligné M. Zoungrana, précisant qu’il s’agit d’un engagement de long terme pour offrir une véritable chance de réussite à ces enfants.

Recevant le don, le Directeur général de l’ASVOVIG, le Médecin Lieutenant-Colonel Sidi Mohamed Lamine Ouédraogo, a salué une initiative qui tombe « à point nommé ». Selon lui, ce soutien permet d’agir sur plusieurs fronts.

« Ces dons vont nous aider à agir sur les besoins urgents des familles de nos héros tombés au combat et des blessés en opérations. Ils permettront également de renforcer les actions de formation, de réinsertion et de sécurisation de l’avenir de nos orphelins », a-t-il déclaré.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24