Culture : Oscibi Jhoann lance « Mêm Toré », un hymne à l’autodétermination et à la souveraineté

L’artiste musicien Oscibi Jhoann, de son vrai nom Sibri Joanny OUEDRAOGO, a officiellement présenté son nouveau single intitulé « Mêm Toré », qui signifie « construire soi-même » en langue nationale mooré. La sortie de l’œuvre a été annoncée au cours d’une conférence de presse tenue au Mémorial Thomas Sankara, en présence d’hommes de médias et de plusieurs personnalités du monde culturel.

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et identitaires, « Mêm Toré » se veut un appel à l’éveil des consciences et à l’adhésion des citoyens à la dynamique souverainiste portée par les autorités actuelles.

À travers ce titre, Oscibi Jhoann invite les Burkinabè à croire en leurs propres capacités et à se départir des complexes d’infériorité longtemps entretenus.

Selon l’artiste, ce nouveau single vise à libérer les mentalités de la résignation et de la soumission, en démontrant que le développement est possible dès lors qu’il existe une volonté collective et une conviction profonde d’être souverain. Par cette œuvre, il réaffirme son positionnement d’artiste engagé, fidèle aux idéaux révolutionnaires et panafricanistes.

« Lorsque j’ai commencé à dire non, j’ai souhaité que nous puissions cultiver ce que nous consommons, comme l’a prôné le Père de la Révolution, Thomas Sankara. J’ai voulu qu’un jour, nous ayons le courage de dire qu’on nous a menti », a déclaré l’artiste.

Oscibi Jhoann a également dénoncé ce qu’il qualifie de conditionnement systémique à la pauvreté et à la soumission, imposé selon lui comme norme sociale.

« Le concept de la pauvreté est machiavélique. Il a été conçu, enseigné et inculqué. Ceux qui ont refusé ce système ont souvent été rejetés, tandis que ceux qui acceptaient leur prétendue insignifiance étaient promus et décorés », a-t-il déploré.

À travers « Mêm Toré », l’artiste dit pleinement épouser la dynamique impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une vision qu’il estime en parfaite cohérence avec le combat qu’il mène à travers sa musique depuis plusieurs années.

« J’ai vu le Président recevoir des enfants de 9 à 10 ans et leur dire : on nous a menti, nous sommes riches. Cette richesse commence par le cerveau », a-t-il souligné.

Le choix du Mémorial Thomas Sankara comme cadre de la conférence n’est pas fortuit, selon l’artiste. « Notre présence ici n’est pas seulement culturelle, elle est aussi politique et idéologique. J’ai pris mes responsabilités depuis longtemps et j’ai toujours refusé de me fondre dans le conformisme pour mener mon combat », a-t-il affirmé.

Représentant le ministre en charge de la Culture, parrain de la cérémonie, Jean-Baptiste Pazouknam a salué la portée du message véhiculé par le titre. « Le titre Mêm Toré est évocateur. Il appelle à un sursaut patriotique. Pour ceux qui hésitent encore, je pense qu’il n’y a plus de doute : il faut s’engager », a-t-il apprécié.

Oscibi Jhoann a dédié ce single aux Forces combattantes engagées au front, ainsi qu’à la mémoire du héros national Thomas Sankara. Il a exhorté les citoyens à se libérer des mentalités de pauvreté et de soumission, invitant chacun à écouter ce titre comme un outil de transformation mentale.

Le single « Mêm Toré » est d’ores et déjà disponible sur le marché sous format clé USB, au prix de 5 000 FCFA.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24