Fêtes de fin d’année : L’Association LIEN redonne le sourire aux veuves et orphelins de guerre

Partage

Le lundi 22 décembre 2025, l’Association LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat) a manifesté son soutien aux victimes de guerre. À quelques jours des fêtes de fin d’année, ces chefs d’entreprises ont remis un don d’une valeur d’environ 15 millions de FCFA à l’Agence de Soutien de Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG) pour soutenir les veuves et les orphelins de guerre.

400 sacs de riz de 25 kg, 400 bidons d’huile, 400 paquets de pâtes, 40 sacs de sel et 45 vélos, 400 cartons de jus, 400 boîtes de tomates et 5 matelas, c’est l’important lot de matériel reçu par l’Agence de Soutien de Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG).

Ce don, d’une valeur d’environ 15 millions de FCFA, est une initiative de l’Association LIEN au profit des veuves et des orphelins de guerre.

Pour l’Association LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat), qui regroupe une cinquantaine de chefs d’entreprise, ce soutien est avant tout un acte de reconnaissance.

Achille W. Ouédraogo, président du LIEN, a fait entendre que ce geste est un devoir citoyen. Il estime que les opérateurs économiques ont une dette envers ceux qui se battent pour la patrie.

« Nous avons jugé qu’il était nécessaire pour nous, en tant que VDP de l’économie, d’apporter notre soutien aux forces combattantes, qui ne cessent de mener leur mission pour que nous puissions avoir un climat de travail profit et développer nos affaires », a-t-il déclaré.

D’ailleurs pour ces entrepreneurs, il s’agit d’accompagner l’effort de guerre par le biais du social. Ce don vise également à soulager le quotidien des familles durant la période de Noël et du Nouvel An. « Nous nous sommes dit que les épouses et les enfants de ces VDP doivent aussi traverser l’année en beauté avec des fêtes », a ajouté Achille W. Ouédraogo.

Le Médecin colonel Lamine Ouédraogo, directeur général de l’Agence de Soutien de Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre(ASVOVIG), a salué la réactivité des donateurs. « Nous recevons ce don avec une grande émotion en cette période où chaque famille cherche la joie et la gaieté. Avoir une association qui apporte autant de cadeaux est un vrai soulagement », a-t-il affirmé.

L’agence n’entend pas perdre de temps. Une clé de répartition a déjà été établie entre les différentes structures d’action sociale. L’objectif est que, dès demain, les familles puissent rentrer en possession de ces vivres afin de préparer les fêtes de fin d’année sous les meilleurs auspices.

Akim KY

Burkina 24