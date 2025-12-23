CAN 2025 : La RD Congo s’impose (1-0) face au Bénin, trahi par la VAR

Les Léopards de la RD Congo ont remporté leur premier match de groupe face à l’équipe du Bénin ce mardi 23 décembre 2025. Cependant, une défaillance de l’assistance vidéo n’a pas permis de revenir sur un possible penalty en faveur de l’équipe béninoise.

Si la RD Congo a su assurer l’essentiel lors de cette première sortie et peut se satisfaire de l’unique but inscrit et des trois points engrangés, beaucoup retiendront surtout ce problème technologique. Sur un maniement de main par Chancel Mbemba de la RD Congo, les Béninois réclament un penalty.

Parti consulter la VAR, l’arbitre sud-africain Abongile Tom se rend alors compte que le système ne fonctionne pas. Un moment qui aurait pu changer le cours du match. Puis, la VAR va connaitre quelques pannes et le dispositif de communication de l’arbitre sera même changé.

Cette victoire constitue une bonne opération pour la RD Congo, qui évolue dans le même groupe que le Sénégal, tombeur du Bostwana (3-0).