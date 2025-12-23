CAN 2025 : Le Sénégal s’impose avec autorité face au Botswana (3-0)

Partage

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Opposés au Botswana, les Lions se sont imposés sur le score de 3 buts à 0, au terme d’une rencontre maîtrisée.

Longtemps bien regroupés, les Zèbres du Botswana ont résisté avant de céder peu avant la pause. A la 40e minute, le verrou saute enfin. Sadio Mané, inspiré, glisse une passe millimétrée à Ismail Jakobs sur le côté gauche de la surface. L’ancien Monégasque centre en retrait vers Nicolas Jackson, qui conclut en une seule touche. Un but limpide, logique au vu de la domination sénégalaise.

Le break

Au retour des vestiaires, le Sénégal accélère et punit rapidement les erreurs adverses. A la 58e minute, une perte de balle du Botswana plein axe offre une nouvelle opportunité aux Lions. Ismaïla Sarr hérite du ballon côté droit avant de servir Jackson dans l’axe. L’attaquant élimine deux défenseurs d’un râteau et conclut de près. Doublé pour Jackson. Le Sénégal fait le break (2-0).

En fin de rencontre, les champions d’Afrique enfoncent le clou. A la 90e minute, sur un superbe mouvement collectif, Idrissa Gueye lance parfaitement Youssouf Sabaly sur le flanc droit. Il délivre un centre précis pour Chérif Ndiaye, qui marque à bout portant et scelle définitivement le sort du match.

Avec cette victoire, le Sénégal envoie un message fort à ses concurrents et confirme son statut de favori dans cette CAN 2025.