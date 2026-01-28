Mobilité urbaine : 530 bus acquis au profit de la SOTRACO grâce à un partenariat Vista Bank Burkina et l’État burkinabè

Grâce à l’appui stratégique de Vista Bank Burkina, la SOTRACO a finalisé la plus importante acquisition de son histoire. En finançant l’achat de 530 bus, l’institution bancaire a confirmé son rôle de pilier incontournable du développement économique et social au Burkina Faso. L’acquisition a été faite à travers deux remises officielles, dont la seconde est intervenue, ce mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Aujourd’hui, de façon officielle, au nom du camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets ce second lot de bus, de 375 bus, complément du lot total de 530 bus qui avait été promis par le camarade Président.

Donc faites-en bon usage, avec rigueur, avec professionnalisme, afin que ce lot historique de 530 bus à la fois, renforce de façon durable le parc de la SOTRACO et de façon radicale pour améliorer la mobilité des citoyens burkinabè dans leur ensemble partout au Burkina Faso, et particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants ».

C’est en ces mots que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement remis au ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, le second lot de bus au profit de la Société de transport en commun (SOTRACO).

Cette remise de 375 nouveaux bus s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour une Éducation de Qualité (IPEQ).

Un appel à entretenir le bien public

Emile Zerbo a d’emblée dit sa satisfaction de recevoir des mains du chef du gouvernement, de façon symbolique, les clés des 375 bus restants.

« Le service des transports est un service public très important pour nous et cela démontre encore que la mobilité de nos populations tient à cœur le chef de l’Etat », a-t-il déclaré.

Le ministre d’État a ensuite reconnu le nombre de mesures prises par la SOTRACO pour un bon usage des bus et l’a encouragée à continuer dans ce sens. À l’endroit des citoyens, il a adressé ce message.

« Il faut que ces bus là soient entretenus. Le gouvernement a fait sa part. Nous demandons aux uns et aux autres de faire la leur. Il ne faut pas que les bus soient les lieux où on colle les chewing-gum, ou on détruit ou qu’on crache le cola.

Nous demandons à nos citoyens de prendre soins de ces bus-là, d’être de bons citoyens, d’être de bons patriotes parce que c’est inédit au Burkina Faso ce que nous recevons », a-t-il appelé.

Pour Drissa Sawadogo, Directeur général (DG) de la Société de transport en commun (SOTRACO), c’est un véritable ouf de soulagement, parce que 530 bus c’est énorme. « On est en train de voir comment développer des mécanismes pour tous les employer… », a-t-il par ailleurs signifié.

Visita bank, un partenaire stratégique de développement

Ce projet, estimé à 44,865 milliards de F CFA, a été soutenu par l’État burkinabè et Vista Bank Burkina. Simon Tiemtoré, Président de Vista Group Holding, a fait comprendre que le groupe bancaire Vista Bank accompagne l’État dans son dynamisme économique et dans l’implémentation du plan d’action de développement économique et social qui a été initié par le chef de l’État.

« C’est une fierté nationale. C’est une fierté pour nous d’être présents, et on remercie le gouvernement pour la confiance qu’elle nous a accordée pour l’avoir accompagné en tant que partenaire stratégique dans cette réalisation. Nous continuerons à faire plus… », a aussi indiqué M. Tiemtoré.

Pour rappel, le Chef du gouvernement avait procédé, le lundi 11 août 2025, au même siège de la SOTRACO, à la remise officielle d’un premier lot de 155 nouveaux bus.

Encadré

Le Groupe Vista, détenu par Lilium Group LLC, offre une gamme complète de produits, solutions et services bancaires innovants accessibles à tous, y compris aux particuliers, aux Petites et moyennes entreprises (PME), aux entreprises et aux gouvernements. Il contribue à promouvoir l’inclusion financière, la croissance économique et la prospérité dans les pays où il opère.

Le Groupe Vista est une société de portefeuille de services financiers qui met en place un groupe d’institutions financières panafricaines de classe mondiale en vue de contribuer à la croissance économique et à l’inclusion financière en Afrique.

Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance axée sur les MPME (services bancaires aux PME, crédit-bail, mésofinance, affacturage, services bancaires aux femmes), le financement du commerce et de la chaîne logistique, les services bancaires aux entreprises et la bancassurance. Au moyen de ces partenariats, le Groupe Vista souhaite également accroître sa rentabilité tout en réduisant les coûts d’exploitation et en limitant les risques.

Vista vise à optimiser les opportunités sur ses marchés afin de devenir l’établissement financier de tout premier choix grâce aux produits bancaires et d’assurance innovants.