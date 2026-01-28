Annonce | Le Paris Saint-Germain se mesurera à Newcastle, Chelsea se déplacera à Naples : les matchs les plus attendus de la semaine en Ligue des Champions

La phase finale de la compétition promet des rencontres passionnantes avec la participation des meilleures équipes européennes. Spécialement pour vous, le meilleur site de paris sportifs international a préparé un aperçu des matchs les plus attendus de la semaine à venir.

Borussia Dortmund – Inter, 28/01

Les Jaune et Noir réservent un accueil chaleureux à l’équipe milanaise au Signal Iduna Park. Le rapide et technique Karim Adeyemi donnera du fil à retordre à la défense de l’Inter, tandis que Serhou Guirassy, meilleur buteur du Borussia Dortmund, entend améliorer ses statistiques et aider les siens à boucler cette phase sur la plus haute marche possible.

Cette saison, les Nerazzurri éprouvent de sérieuses difficultés face aux cadors, ce qui explique leur sortie du top 8. Après des défaites contre Liverpool, l’Atlético et Arsenal, le Milan AC s’apprête à affronter le Borussia Dortmund.

Comme à leur habitude, les expérimentés Nicolò Barella et Federico Dimarco seront les artisans de la créativité de l’Inter, tandis qu’en attaque, le duo Marcus Thuram et Lautaro Martínez se présente comme une force motrice redoutable.

V1 – 2,98, X – 3,69, V2 – 2,43

SSC Naples – Chelsea, 28/01

Les champions d’Italie en titre peinent à trouver leur rythme et réalisent un parcours catastrophique en Ligue des Champions. Après sept matchs, la Squadra Azzurra n’a engrangé que 8 unités et occupe actuellement la 25e place. Pour tirer leur épingle du jeu et retrouver les barrages, les hommes d’Antonio Conte doivent laminer Chelsea, une tâche qui sera tout sauf facile.

Les Londoniens, proches du wagon des 8 premiers, luttent pour une place directe en huitièmes de finale. Cole Palmer et ses consorts se rendront donc à Naples avec le seul objectif : le triomphe.

Malgré de nombreuses absences, le soutien passionné des tribunes du Stadio Diego Armando Maradona est un atout majeur pour Naples, tout comme la présence de Scott McTominay et Rasmus Højlund, capables de faire la différence face aux rivaux de renom.

V1 – 3, X – 3,49, V2 – 2,52

Paris Saint-Germain – Newcastle, 28/01

Les voisins au classement se disputeront une place directe en huitièmes de finale de la C1 européenne. Le tour précédent s’est avéré infructueux pour les Parisiens, qui se sont inclinés face au Sporting sur la plus petite des marges (1-2). Newcastle a ravi ses kops à St. James’ Park en dominant le PSV Eindhoven sur le score éblouissant de 3-0.

Le PSG misera probablement sur le redoutable trio offensif composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les Magpies peuvent compter sur un Anthony Gordon en pleine forme, auteur de 6 réalisations dans cette phase de poules.

Cotes : V1 – 1,61, X – 4,82, V2 – 5,28

Cotes : V1 – 1,61, X – 4,82, V2 – 5,28