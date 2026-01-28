Eau et Assainissement : Le GRAAD Burkina diagnostique le poids des charges domestiques non rémunérées

Le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le développement (GRAAD Burkina) a ouvert, ce mercredi 28 janvier 2026 à Ouagadougou, un atelier de réflexion et de co-construction sur la gestion de l’eau et de l’assainissement. Durant deux jours, experts et chercheurs se pencheront sur l’allègement des tâches domestiques pesant sur les femmes en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Réunir les acteurs de la recherche pour concevoir des solutions durables et inclusives, c’est l’objectif affiché par le GRAAD Burkina qui tient, les 28 et 29 janvier 2026, un atelier intitulé « Gestion et gouvernance de l’eau et de l’assainissement pour le développement durable et inclusif en Afrique Centrale et de l’Ouest ».

L’événement rassemble une trentaine de participants en présentiel et une cinquantaine en ligne, incluant l’équipe de recherche, le comité de revue et diverses personnes ressources.

Ce projet, débuté en avril 2025, couvre cinq pays que sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Ghana et le Sénégal. Après une phase d’affinement des outils et de recherche de terrain, l’heure est au diagnostic participatif.

Selon le Dr Gountiéni Lankoandé, coordonnateur de la recherche, l’enjeu est de mesurer précisément l’impact des charges liées à l’eau et à l’assainissement sur les femmes et les filles.

« L’atelier d’aujourd’hui, c’est pour réfléchir sur comment les travaux domestiques non rémunérés affectent la vie des femmes, en termes de charge physique, notamment le temps consacré, en termes de charge mentale et de stress. Ça fait beaucoup de calculs, beaucoup de responsabilités à prendre pour le ménage », a-t-il précisé.

Le Dr Lankoandé souligne également qu’ils y a les charges de renonciation, qui obligent les femmes et les filles à abandonner une formation ou de s’absenter de l’école pour s’occuper des malades ou des tâches domestiques.

Dans un contexte marqué par l’inflation et le changement climatique, la pression sur les ménages s’accentue. Le constat de la recherche est clair : l’augmentation des travaux champêtres et des responsabilités domestiques menace d’étouffer les familles si des solutions d’allègement ne sont pas trouvées.

L’ambition finale de ces deux jours de travaux est d’influencer les décideurs. L’idée centrale est de s’assurer que les politiques futures d’accès à l’eau et de lutte contre le changement climatique n’aggravent pas la situation des populations déjà vulnérables.

Les participants travailleront ainsi à définir des changements concrets, adaptés aux réalités locales, pour que l’assainissement devienne un véritable levier d’autonomisation et non une charge supplémentaire.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24