Faso Mêbo : La rénovation du stade municipal Dr Issoufou Joseph CONOMBO entamée 

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, depuis son arrivée au pouvoir, a fait du développement des infrastructures de sports une de ses priorités. Sur instruction, l’Agence Faso Mêbo, a lancé, ce jeudi 26 février 2026, les travaux de rénovation du stade municipal de Ouagadougou toujours dans la dynamique de la construction du pays.

‎Il s’agit essentiellement de reprendre la peinture et refaire l’étanchéité du stade municipal Issoufou Joseph CONOMBO de Ouagadougou.

‎« Ces travaux de rénovation consistent essentiellement en des traitements d’étanchéité et à la réfection côté peinture. Cela veut dire que nous allons étanchéifier la plupart des structures en béton armé pour éviter les infiltrations des eaux pluviales et nous allons également reprendre la peinture pour redonner à ce stade sa beauté d’antan », indique Pakisba Kévin Arthur Nanéma, Architecte à Faso Mêbo.

‎Selon l’Architecte Nanéma, pour ces travaux, l’Agence Faso Mêbo dispose d’une main d’œuvre qualifiée. « Nous sommes organisés en équipes qui interviennent plus ou moins de façon autonome et complémentaire pour qu’il y ait une synergie d’actions et que les travaux puissent se dérouler dans les bonnes conditions et de façon professionnelle », souligne-t-il.

‎Pour ce qui est des matchs du FASOFOOT qui sont en cours au stade municipal de Ouagadougou, l’Agence Faso rassure les acteurs du ballon rond que les travaux de rénovation du stade n’affecteront pas le programme des matchs.

« Les travaux sont planifiés de sorte à permettre le déroulement du championnat », précise Iriya Marina PARÉ, Architecte à Faso Mêbo.

Source : Faso Mêbo