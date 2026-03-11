Burkina Faso : 710 vaches gestantes performantes importées du Brésil pour réduire l’importation de lait

Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, a officiellement réceptionné, puis remis à des producteurs, 710 vaches gestantes performantes importées du Brésil. Intervenue, ce mercredi 11 mars 2026 à la station d’élevage de Loumbila, aux encablures de Ouagadougou, la cérémonie a connu la participation de la gouverneure de la région de Oubri et d’autres partenaires.

Selon Ardiouma Sirima, Directeur général (DG) du Centre de promotion de l’aviculture et de multiplication des animaux performants (CPAMAP), cette action s’inscrit dans la dynamique du gouvernement burkinabè de réduire les importations de lait, estimées par an, à 22 milliards de F CFA.

Il a également fait comprendre que cette réception va permettre d’améliorer le potentiel génétique des animaux. De ses estimations, dès cette année 2026, l’on peut s’attendre à une production de 1 200 000 litres de lait. Au bout de 5 ans, a-t-il indiqué, cette production pourrait être multipliée par 3.

Le Commandant Ismaël Sombié, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, a en effet soutenu qu’il est à la fois recherché derrière ces acquisitions l’amélioration génétique de nos animaux et la fourniture en matière au profit de l’entreprise Faso Kosam.

« C’est une première phase. Nous allons suivre l’évolution. Il y aura probablement d’autres phases pour qu’on puisse renforcer conséquemment et faire en sorte que l’élevage puisse être un moteur important de notre développement », a-t-il rassuré.

« Cette opération doit être un succès, de gré ou de force »

Si cette opération a bien eu lieu ce jour, c’est grâce au concours de plusieurs acteurs et partenaires. Le ministre d’État a donc exprimé ses amitiés à l’ambassade du Brésil au Burkina Faso, pour avoir contribué à faciliter le transfert des animaux depuis leur pays.

Il a aussi remercié le Togo, pour avoir permis le transit des animaux, au travers de son port, jusqu’au Burkina Faso. Il n’a également pas manqué de dire sa fierté et sa satisfaction au CPAMAP, ainsi qu’à d’autres acteurs impliqués dans l’opération.

Ismaël Sombié a en somme invité l’ensemble des acteurs, particulièrement ceux censés prendre le relais, à y mettre du cœur, de l’engagement, du dévouement pour que l’opération soit une réussite. D’ailleurs, « cette opération doit être un succès, de gré ou de force », les a-t-il engagés.

Kiswendsida Nour Al-Ayatt Ouédraogo, président de l’interprofession des producteurs de lait, s’est engagé à concrétiser la souveraineté du Burkina Faso en ce qui concerne son domaine d’activité.

Pour la ministre conseillère Cláudia Assaf, Chargée d’affaires de l’ambassade du Brésil au Burkina Faso, cette remise est une concrétisation du partenariat entre son pays et le Burkina Faso pour améliorer le cheptel bovin et la production laitière.

Cette initiative, a-t-elle rappelé, est née après la participation du Burkina Faso au 2e dialogue Brésil-Afrique sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, tenu au Brésil en mai 2025. « Nous espérons que ce projet marque le début de nombreuses autres collaborations », a-t-elle souhaité.

