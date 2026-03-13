90 sous-lieutenants rejoignent les rangs des Forces armées du Burkina Faso

L’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) a acté la sortie officielle de la deuxième promotion spéciale des Forces Armées Nationales ce vendredi 13 mars 2026 à Ouagadougou. Ils sont désormais 90 sous-lieutenants aptes à servir la Nation. Cette consécration vient couronner un parcours riche d’expériences, d’ancienneté et de mérite.

« Au nom du Président du Faso, Chef suprême des Armées nationales, je vous remets les insignes de votre grade de sous-lieutenant » : c’est par cette phrase que le ministre d’État en charge de la guerre, le Général de division Célestin Simporé, a élevé 90 militaires au grade de sous-lieutenant, ce vendredi 13 mars 2026.

Parmi eux, on compte 53 officiers issus du rang et 37 nommés à titre exceptionnel. Selon le ministre d’État, ces hommes, longtemps engagés dans les rangs des sous-officiers, se sont distingués par leur discipline, leur courage, leur sang-froid et leur engagement sans faille. À l’en croire, souvent déployés sur le terrain dans les conditions les plus exigeantes, ils ont fait preuve de leadership et d’un esprit de sacrifice exemplaire.

« Cette élévation n’est pas juste une récompense. C’est d’abord reconnaître l’effort qu’ils ont consenti, les actes posés sur le terrain, et surtout les exhorter à mieux faire. Cela consiste à les élever à un niveau supérieur pour qu’ils puissent conduire des hommes et des femmes sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme.

La guerre se poursuit, nous remportons de grandes victoires et nous comptons sur leur apport et leur élévation à ce grade pour qu’ils puissent multiplier les exploits sur le terrain », a affirmé le ministre d’État.

Ces nouveaux officiers sont issus de l’Armée de terre, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade Spéciale d’Intervention Rapide (BIR), du Groupement Central des Armées, de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers et de l’Armée de l’Air. Pour eux, ce grade n’est pas seulement une reconnaissance, c’est une invite à l’excellence.

« Il y a de cela quelques semaines, nous franchissions les portes de l’Académie avec plein de questionnements. Aujourd’hui, au terme de notre séjour, nous pouvons clamer haut et fort, avec honneur et bonheur, que nous avons acquis beaucoup de connaissances.

Entre maniement des armes et tactiques militaires, nous avons bâti des liens de camaraderie et cultivé un esprit d’équipe. Avec tous ces rudiments acquis, nous pouvons affirmer que nous sommes prêts à servir notre pays avec honneur, loyauté et rigueur », a déclaré le sous-lieutenant Amadou Cissé.

Ces désormais sous-lieutenants ont été formés à l’Académie Militaire Georges Namoano. Depuis sa création, cette académie a enregistré, en stage de formation initiale, 25 promotions d’élèves-officiers d’active, 9 issus du rang, 1 de réserve composée de policiers, 2 de pilotes et 15 d’élèves-officiers spécialistes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24