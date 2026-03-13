Immigration irrégulière : 127 migrants ivoiriens rapatriés d’Algérie accueillis à Abidjan

Au total, 127 migrants ivoiriens de retour d’Algérie ont été accueillis le mercredi 11 mars 2026 à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan par le ministre délégué chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Adama Dosso, selon Ivoire matin.

À cette occasion, le membre du gouvernement ivoirien a exhorté ses compatriotes à privilégier les opportunités offertes par la Côte d’Ivoire et à renoncer aux voies dangereuses de l’immigration irrégulière.

Cette opération de retour volontaire et de réintégration a été organisée avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de Expertise France. Elle s’inscrit dans la stratégie du gouvernement ivoirien visant à accompagner les migrants en situation de vulnérabilité.

À leur arrivée, les migrants ont bénéficié d’un dispositif d’accueil comprenant un suivi médical et psychosocial, ainsi qu’une aide financière immédiate destinée à faciliter leur retour auprès de leurs familles.

Le ministre Adama Dosso a également rappelé l’engagement des autorités ivoiriennes à protéger leurs ressortissants à l’étranger et à soutenir leur réinsertion sociale et économique.

Il a enfin appelé la jeunesse ivoirienne à saisir les opportunités locales et à participer activement au développement du pays, plutôt que de risquer leur vie sur les routes de l’immigration irrégulière.