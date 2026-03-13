Communiqué nécrologique | Décès de M. KERE Goudouma François : Faire-part

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Les grandes familles :

KERE, OUELGO, BEBANE à Loanga, Samandin, Tenkodogo, Garango, Bané, Woumnonghin, Sèlla, Gando, Simbdin, à Ouagadougou, Boromo, Bobo-Dioulasso, Côte-d’Ivoire, Tchad, France…

Les familles alliées : TAPSOBA, ROAMBA, TIENDREBEOGO,

Les Chefs coutumiers de Loanga, Bané, Samandin, Woumnonghin, Sèlla, Gando, Simbdin.

  • KERE Jean Baptiste à Ouagadougou
  • KERE Dieudonné à Ouagadougou
  • KERE Aloïs Abdoulaye
  • KERE Pierre à Ouagadougou
  • Maitre Barthelemy KERE à Ouagadougou
  • KERE Alexis à Ouagadougou
  • KERE Roger à Ouagadougou
  • KERE Prospère à Ouagadougou

La Veuve KERE/TAPSOBA Madeleine,

Les enfants : Florentin Basile dit Tintin, Norbert, Béatrice, la Sœur Raïssa,

Et petits enfants,

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur Fils, Frère, Cousin, Oncle, Mari, Père, et grand père KERE Goudouma François Mécanicien à la retraite,

Décès survenu le lundi 9 mars 2026 à l’âge de 78 ans.

Ils vous informent que les obsèques se dérouleront comme suit :

Vendredi 13 mars 2026 

  • 16 H 00 : levée de corps à la morgue de l’hôpital de Bogodogo ;
  • 20 H 00 : Veillée de prière au domicile familial à Dagnoen ;

Samedi 14 mars 2026

  • 08 H 00 : Prière au domicile familial suivie du départ pour l’église Saint Camille de Ouagadougou.
  • 09 H 00 : Messe d’absoute tenant lieu de funérailles chrétiennes suivie de l’enterrement au domicile familial à Dagnoen.

Que par la miséricorde de Dieu, l’âme de papa KERE Goudouma François repose en paix !!!

Union de prière !

     
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