Communiqué nécrologique | Décès de M. KERE Goudouma François : Faire-part

Les grandes familles :

KERE, OUELGO, BEBANE à Loanga, Samandin, Tenkodogo, Garango, Bané, Woumnonghin, Sèlla, Gando, Simbdin, à Ouagadougou, Boromo, Bobo-Dioulasso, Côte-d’Ivoire, Tchad, France…

Les familles alliées : TAPSOBA, ROAMBA, TIENDREBEOGO,

Les Chefs coutumiers de Loanga, Bané, Samandin, Woumnonghin, Sèlla, Gando, Simbdin.

KERE Jean Baptiste à Ouagadougou

KERE Dieudonné à Ouagadougou

KERE Aloïs Abdoulaye

KERE Pierre à Ouagadougou

Maitre Barthelemy KERE à Ouagadougou

KERE Alexis à Ouagadougou

KERE Roger à Ouagadougou

KERE Prospère à Ouagadougou

La Veuve KERE/TAPSOBA Madeleine,

Les enfants : Florentin Basile dit Tintin, Norbert, Béatrice, la Sœur Raïssa,

Et petits enfants,

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur Fils, Frère, Cousin, Oncle, Mari, Père, et grand père KERE Goudouma François Mécanicien à la retraite,

Décès survenu le lundi 9 mars 2026 à l’âge de 78 ans.

Ils vous informent que les obsèques se dérouleront comme suit :

Vendredi 13 mars 2026

16 H 00 : levée de corps à la morgue de l’hôpital de Bogodogo ;

20 H 00 : Veillée de prière au domicile familial à Dagnoen ;

Samedi 14 mars 2026

08 H 00 : Prière au domicile familial suivie du départ pour l’église Saint Camille de Ouagadougou.

09 H 00 : Messe d’absoute tenant lieu de funérailles chrétiennes suivie de l’enterrement au domicile familial à Dagnoen.

Que par la miséricorde de Dieu, l’âme de papa KERE Goudouma François repose en paix !!!

Union de prière !