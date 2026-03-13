Côte d’Ivoire : Décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils du premier président ivoirien

Guillaume Houphouët-Boigny (Image d'illustration) était le quatrième(4ème) et dernier fils du couple formé par Félix Houphouët-Boigny et Kadidja Sow.

En Côte d’Ivoire, Guillaume Houphouët-Boigny, fils de Félix Houphouët-Boigny, « le père de la Nation ivoirienne » est décédé le jeudi 12 mars 2026 à l’âge de 89 ans, a-t-on appris de source proche de sa famille.

Guillaume Houphouët-Boigny était un homme d’affaires discret qui a vécu une vie loin des projecteurs et surtout loin du terrain politique.

Banquier et homme d’affaires, Guillaume Houphouët-Boigny a été administrateur de plusieurs sociétés et a joué un rôle central dans l’émergence du secteur bancaire ivoirien.

Il était le quatrième enfant de l’union entre le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny et sa première épouse Kadidja Sow.

En 1965, Guillaume Houphouët-Boigny épouse à Neuilly‑sur‑Seine, en France, Christiane Hervé-Dupenher, nièce de l’ancien Président togolais Nicolas Grunitzky. De cette union sont nés plusieurs enfants : Cécile, Jérôme, David et Anouk-Faitai.

Guillaume Houphouët-Boigny laisse derrière lui le souvenir d’un homme discret appartenant à l’une des familles les plus emblématiques de l’histoire politique ivoirienne.

