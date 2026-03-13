Sénégal : Ousmane Sonko veut récupérer les logements de fonction occupés par d’anciens responsables

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a annoncé une opération visant à récupérer les logements de fonction de l’État encore occupés par d’anciens hauts responsables administratifs et politiques.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), le chef du gouvernement a dénoncé ce qu’il qualifie de « privatisation abusive » de biens publics par d’anciens bénéficiaires. Selon lui, certains ex-fonctionnaires, magistrats ou anciens ministres continuent d’occuper ces résidences alors qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en disposer.

Le Premier ministre affirme que plusieurs occupants ont recours à des mécanismes juridiques pour conserver ces bâtiments. Certains parviennent notamment à obtenir des baux de longue durée, parfois jusqu’à 50 ans, sur des biens appartenant à l’État.

Une fois ces titres obtenus, ces occupants procèdent parfois à des modifications structurelles des bâtiments et vont jusqu’à les mettre en location pour leur propre compte, transformant ainsi des biens publics en sources de revenus privés.

Face à cette situation, Ousmane Sonko a dénoncé des pratiques qu’il juge contraires à l’intérêt général et a fustigé les recours judiciaires engagés par certains bénéficiaires pour empêcher l’État de récupérer ses biens.

Le chef du gouvernement a également indiqué que l’État dépense des ressources importantes pour trouver de nouveaux logements pour les responsables en fonction, alors même que certains bâtiments publics restent occupés par d’anciens dignitaires.

Affichant une position ferme, il a assuré que l’État entend récupérer ces résidences afin qu’elles servent exclusivement l’intérêt du peuple sénégalais. Cette démarche s’inscrit dans une politique plus large de restauration et de protection du patrimoine immobilier public.