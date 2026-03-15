Bobo-Dioulasso : Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo visite la SOBTO en tant que Premier ministre mais aussi souscripteur

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a effectué, le samedi 14 mars 2026, une visite à l’usine de la Société Burkinabè de Tomates (SOBTO) à Bobo-Dioulasso. Cette unité industrielle, fruit de l’actionnariat populaire porté par le gouvernement, constitue aujourd’hui l’un des symboles concrets de la mobilisation des Burkinabè.

Accompagné de responsables administratifs et techniques, le Chef du Gouvernement s’est rendu sur le site de production afin de constater de visu le fonctionnement de l’usine et encourager les équipes engagées dans la production de concentrés de tomates.

Lors de cette visite, le Premier ministre a salué la concrétisation d’une vision nationale qui entend renforcer l’industrialisation et la transformation locale des produits agricoles.

Selon lui, l’usine SOBTO représente un exemple tangible de ce que peut produire l’engagement collectif des Burkinabè.

« SOBTO, c’est la matérialisation d’une vision. C’est la toute première unité qui a été mise en place grâce à la mobilisation populaire imprimée au plus haut niveau par le Président du Faso. Les Burkinabè y ont cru et y ont souscrit », a déclaré Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo.

Inaugurée en avril 2024, l’usine de transformation de tomates s’est rapidement imposée comme un acteur important dans la valorisation de la production locale.

Pour le Premier ministre, les résultats enregistrés depuis sa mise en service sont déjà encourageants et témoignent du potentiel de l’initiative.

Un impact social et économique notable

La visite a également permis de mettre en lumière l’impact socio-économique de l’usine dans la région du Guiriko.

L’unité emploie aujourd’hui des centaines de personnes, avec un nombre important d’emplois saisonniers et journaliers liés aux campagnes de transformation.

« Quand on regarde les acquis déjà engrangés, on ne peut qu’être fiers. L’unité emploie des centaines de personnes avec beaucoup d’emplois saisonniers et journaliers. C’est un motif de satisfaction pour le gouvernement mais aussi pour tous les souscripteurs », a souligné le Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a par ailleurs salué la qualité du concentré produit sur le site, tout en reconnaissant les défis liés à la concurrence sur le marché. En effet, la SOBTO produit un concentré de tomates pures, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés face à certains produits concurrents vendus à moindre prix.

L’APEC appelle à une mobilisation accrue

Le Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, s’est réjoui du passage du Premier ministre sur le site.

Selon lui, cette visite traduit l’intérêt du Gouvernement pour la réussite des projets issus de l’actionnariat populaire.

« C’est un sentiment de satisfaction qui nous anime de recevoir la visite du Premier ministre pour se rassurer du bon fonctionnement de l’usine, encourager les équipes et donner des orientations pour la bonne marche de l’unité », a-t-il indiqué.

Il a également saisi l’occasion pour inviter les populations à poursuivre leur engagement en faveur de l’actionnariat populaire à travers une souscription massive aux projets en cours.

Une vision pour la transformation de l’économie nationale

Se présentant lui-même comme souscripteur au programme, le Premier ministre a affirmé repartir de cette visite avec un sentiment de satisfaction.

Il a assuré que d’autres unités issues de l’actionnariat populaire, notamment dans le secteur de l’or, sont en cours de mise en place.

Pour Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, l’engagement collectif des Burkinabè demeure la clé pour réussir la transformation structurelle de l’économie nationale.

« C’est avec notre engagement collectif que nous allons créer toutes les conditions pour être les premiers acteurs de la transformation profonde de notre économie et surtout en être les premiers bénéficiaires », a-t-il soutenu.

SLS

Pour Burkina 24