8 mars autrement : Les femmes de l’ABER au service de l’autonomisation des femmes rurales

Les femmes de l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER) ont célébré la Journée internationale des droits des femmes autrement. Le samedi 14 mars 2026, elles se sont rendues à Sondogo, dans la commune rurale de Sourgoubila, pour une opération de reboisement. Et ce n’est pas tout : elles ont également effectué le déplacement à Nariou, dans la commune de Sabou, pour la même activité.

Sur place, elles ont visité un périmètre d’un hectare aménagé par leur structure au profit des femmes afin de leur permettre de mener des activités maraîchères. Les deux sites seront alimentés par des forages à motricité électrique fonctionnant à base d’énergie solaire.

L’ABER confirme ainsi son engagement aux côtés des populations rurales. En ce mois dédié à l’autre moitié du ciel, les femmes de cette structure semblent avoir compris le message du leader de la Révolution progressiste populaire (RPP), qui a appelé les femmes à célébrer cette journée autrement. Elles ont bravé la chaleur pour accomplir une action utile.

À cette occasion, elles ont procédé à des opérations de reboisement et à la remise de matériel aux femmes de Sondogo et de Nariou. À Nariou, l’impact des réalisations est déjà perceptible. Quatre mois après la mise à disposition de ce périmètre irrigué, les bénéficiaires s’apprêtent déjà à commercialiser leurs premiers produits.

Dr Ardjouma Sombié, secrétaire général de l’ABER, a rappelé qu’au-delà de sa mission première consistant à apporter l’électricité aux populations rurales, la structure œuvre également à l’autonomisation des femmes.

“Cette autonomisation est faite à travers des outils qui leur sont offerts pour qu’elles deviennent autonomes indépendantes des chefs de ménages. Comme vous l’avez constaté, il s’agit d’un périmètre aménagé reparti en petites parcelles pour permettre à chaque femme de pouvoir faire quelque chose et mettre sur le marché, et se faire bien sûr des revenus”, a-t-il notifié.

Il a salué l’initiative des femmes de l’ABER qui permet de sensibiliser les bénéficiaires sur la manière dont elles doivent s’organiser afin de rendre viables les sites aménagés à leur profit. “C’est un sentiment de joie, de fierté qui nous anime au regard de ce que nous venons de constater”, s’est-il réjoui.

Alida Ouali, secrétaire particulière du directeur de l’ABER, a confié que leur démarche s’inscrit dans la vision du chef de l’État, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité les femmes burkinabè à célébrer le mois de la femme autrement.

“Au lieu de rester dans nos bureaux ou dans l’aspect festif, nous avons décidé de rejoindre les femmes de Sondogo et de Nariou pour joindre l’utile à l’agréable. Comme vous savez l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER) prône l’énergie. Et qui dit énergie dit beaucoup de choses. Ici à Nariou avec ce périmètre irrigué, il faut de l’énergie. Et avec l’énergie, on peut tout faire. Et dans ce sens, nous sommes venus toucher de vive voix et voir les réalisations de ces femmes”, a-t-il noté.

Selon elle, aujourd’hui, la femme burkinabè n’est plus en marge, car elle est pleinement engagée dans toute la chaîne de construction du pays et lutte également pour son autonomisation. “La femme se bat. Ce que l’homme peut faire, la femme peut le faire aussi”, a-t-elle soutenu.

Les femmes de Sondogo, tout comme celles de Nariou, ont remercié les femmes de l’ABER qui ont décidé de passer ce moment avec elles. Elles ont également exprimé leur gratitude à l’ABER pour la mise à disposition de ces périmètres, qui facilitent leur autonomisation.

W.S

Burkina 24