Burkina Faso : Le gouvernement suspend l’exportation de la tomate fraîche pour alimenter les usines locales

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la suspension immédiate de l’exportation de la tomate fraîche sur toute l’étendue du territoire national. La décision a été rendue publique à travers un communiqué conjoint signé le 16 mars 2026 par le ministre du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, et le ministre de l’Agriculture, Ismaël Sombié.

Cette mesure vise à prioriser l’approvisionnement des unités industrielles nationales de transformation, dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion de l’industrialisation et de la création de valeur ajoutée locale.

À travers le communiqué conjoint n°2026-007, les autorités burkinabè interdisent désormais l’exportation de la tomate fraîche et suspendent la délivrance des Autorisations spéciales d’exportation (ASE) pour ce produit.

Selon le gouvernement, cette décision permettra aux usines locales de transformation de la tomate, mises en place dans le cadre de l’actionnariat populaire, de disposer d’une matière première suffisante afin de fonctionner à plein régime.

Une période transitoire de deux semaines

Toutefois, les autorités ont prévu une période de transition pour les opérateurs économiques disposant déjà d’autorisations valides.

Ces derniers disposent d’un délai de deux semaines à compter du 16 mars 2026 pour finaliser leurs opérations d’exportation en cours. Passé ce délai, toutes les autorisations existantes seront automatiquement considérées comme caduques.

Des sanctions en cas de non-respect

Le gouvernement a également annoncé des mesures strictes pour assurer l’application de cette décision.

Toute marchandise saisie en violation de l’interdiction sera rétrocédée à titre gracieux aux unités industrielles nationales de transformation de la tomate, dans le cadre du programme d’actionnariat populaire.