Tomate A’diaa : La SOBTO lance l’offensive pour conquérir tout le marché burkinabè

Le 12 février 2026, la Société Burkinabè de Tomates (SOBTO) a tenu, à Bobo-Dioulasso, une rencontre avec ses partenaires grossistes, restaurateurs et hôteliers. Cette concertation visait à évaluer la disponibilité du concentré de tomate A’diaa sur le marché national et à identifier des solutions concrètes pour améliorer sa distribution.

Présent à la rencontre, le Directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), Karim Traoré, a précisé que l’objectif était de recueillir les retours d’expérience des distributeurs et des professionnels de la restauration. Il s’agit, selon lui, d’identifier les éventuelles difficultés logistiques afin d’assurer une présence effective du produit sur toute l’étendue du territoire.

Mieux structurer les réseaux

« Nous avons été interpellés par plusieurs canaux indiquant que le produit reste insuffisamment disponible dans certaines régions, avec parfois des zones entières sans point de vente », a-t-il expliqué. L’ambition affichée est donc de mieux structurer les réseaux existants et, si nécessaire, d’intégrer de nouveaux distributeurs capables de couvrir l’ensemble des régions.

Cette démarche s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, axée sur la transformation locale des matières premières et la promotion des produits issus de l’industrie burkinabè.

Pour les responsables, il est essentiel que les citoyens, y compris dans les villages les plus reculés, puissent accéder aux produits nationaux, d’autant plus que nombre d’entre eux ont contribué à l’actionnariat populaire ayant permis la concrétisation du projet.

Restaurateurs et hôteliers : Des acteurs clés de la chaîne

Les restaurateurs et hôteliers, en contact direct avec les consommateurs, jouent un rôle stratégique. Ils constituent un relais important pour faire remonter les appréciations sur la qualité et les attentes du marché.

Olivier Kindo, promoteur restaurateur-hôtelier, a salué la qualité du produit. « Lorsque nous utilisons la tomate A’diaa dans nos plats, nos clients sont satisfaits et nous encouragent à privilégier ce produit local », a-t-il témoigné.

Toutefois, il a souligné des difficultés d’approvisionnement récurrentes, notamment en termes de quantité. Les professionnels du secteur ont insisté sur la nécessité d’assurer une disponibilité constante et à coût accessible, afin de répondre à la demande croissante et de consolider la confiance des consommateurs.

Au terme des échanges, la SOBTO et l’APEC se sont engagés à renforcer la couverture nationale. L’objectif est clair : structurer un réseau de distribution performant, inclusif et durable, capable de garantir la présence de la tomate A’diaa dans toutes les régions du Burkina Faso.