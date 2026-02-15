Bobo-Dioulasso : La SOBTO ouvre ses portes, les souscripteurs découvrent « l’usine du peuple »

L’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) a organisé, le vendredi 13 février 2026, une visite guidée de l’usine Société Burkinabè de Tomates (SOBTO) au profit des souscripteurs issus de la société civile. Objectif : permettre à ces actionnaires de constater de visu l’état de fonctionnement de leur outil industriel implanté à Bobo-Dioulasso.

Accueillis par les responsables techniques et administratifs, les visiteurs ont parcouru les différentes unités de production, de la réception des tomates fraîches à leur transformation en produits finis commercialisés sous la marque A’diaa.

Cette immersion a permis aux souscripteurs de toucher du doigt la réalité opérationnelle de l’usine, dont les installations modernes et le dispositif organisationnel témoignent d’un fonctionnement optimal.

Les explications fournies par les techniciens ont mis en lumière le respect des normes de qualité, la capacité de transformation ainsi que les perspectives d’augmentation de la production. Pour plusieurs participants, cette visite renforce la confiance entre les promoteurs du projet et les citoyens ayant investi dans l’actionnariat populaire.

Des souscripteurs satisfaits et engagés

À l’issue de la visite, les membres de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) ainsi que d’autres acteurs de la société civile ont exprimé leur satisfaction à l’endroit de l’APEC.

Joséphine Ouédraogo/Traoré, Secrétaire générale provinciale de la CNAVC/Houet, n’a pas caché son enthousiasme. « Nous sommes émerveillés par ce que nous avons vu aujourd’hui. Nous saluons la vision de notre Président, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu cette belle initiative d’implanter une usine de tomates à Bobo-Dioulasso.

La tomate est produite sur place, transformée sur place et consommée par les Burkinabè. Nous sommes désormais prêts à nous ériger en ambassadeurs de l’usine et à tout mettre en œuvre pour qu’elle fonctionne à 100 %. »

Les souscripteurs se sont également engagés à promouvoir activement les produits A’diaa et à poursuivre leur adhésion à l’actionnariat populaire, en vue de la mise en place d’autres unités industrielles à travers le pays.

« La SOBTO est l’usine du peuple »

Pour le Directeur général de l’APEC, Karim Traoré, cette initiative s’inscrit dans une logique de gouvernance participative. Il a rappelé que la SOBTO appartient au peuple burkinabè à travers l’actionnariat populaire.

« La SOBTO est l’usine du peuple. Consommer les produits A’diaa, c’est s’inscrire dans une vision claire : produire nos tomates au Burkina Faso, les transformer au Burkina Faso et nourrir les Burkinabè », a-t-il déclaré.