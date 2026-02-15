Dori : La 2e édition de la foire des PFNL met en lumière le potentiel économique du Liptako

Dori a abrité la deuxième édition de la foire régionale des produits forestiers non ligneux (PFNL). Plus de 60 stands y exposent le savoir-faire des coopératives du Liptako, dans un contexte où la transformation des ressources locales constitue une source de revenus pour de nombreux ménages.

À l’espace vert du secteur 5, les exposants ont pris place pour trois jours de promotion et d’échanges autour des produits issus de la flore sahélienne : tamarin, pain de singe, feuilles de baobab séchées, poudres alimentaires ou encore savons artisanaux transformés localement.

L’initiative est portée par l’Association Monde Rural (AMR), en collaboration avec le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS). Elle vise à offrir un cadre de visibilité aux acteurs de la filière et à favoriser les échanges entre producteurs.

Sur son stand, Djénéba Bélem, membre de la coopérative « Basneré », voit dans cette initiative une opportunité de consolider ses activités. « Cela nous permet de vendre nos marchandises pour lutter contre la pauvreté et de tisser des relations », affirme-t-elle, évoquant à la fois la recherche de débouchés et le renforcement des réseaux entre productrices.

Même dynamique du côté de la coopérative « Sodi-Endam », spécialisée notamment dans la fabrication de savons à base de produits forestiers. Pour Aïssatou Yattara, la foire constitue aussi un espace d’apprentissage.

« Il y a des produits qu’on ne connaissait pas. C’est l’occasion d’en découvrir d’autres et d’essayer de les produire à notre tour », explique-t-elle, soulignant l’intérêt des échanges d’expériences entre groupements.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de la région, Abdul Karim Zongo, a salué l’initiative et insisté sur la nécessité de structurer davantage la filière. « Cette foire montre que notre région dispose d’un potentiel important en produits forestiers non ligneux.

Il nous appartient de mieux organiser la filière, d’améliorer la qualité des produits et de renforcer leur commercialisation afin de créer davantage de revenus pour les populations », a-t-il déclaré.

Après une première édition qui avait mobilisé plusieurs groupements, cette deuxième rencontre confirme l’intérêt croissant autour des produits forestiers non ligneux dans la région du Liptako. La foire se poursuit jusqu’au 15 novembre 2026 à l’espace vert du secteur 5 de Dori.

     
