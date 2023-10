Promotion des produits forestiers non ligneux : L’ONG Tree Aid rapproche les produits des consommateurs

publicite

S’approvisionner en produits naturels faits à base de plantes dans les villes et campagnes du Burkina Faso est bien possible grâce au Programme d’appui à la promotion des Produits Forestiers Non Ligneux (PFLN) de Tree Aid et ses partenaires. Pour faire la lumière sur les résultats de la phase 3 de ce projet, une caravane de presse a conduit des journalistes dans les alimentations qui commercialisent ces produits le mercredi 04 octobre 2023 à travers la ville de Ouagadougou.

Leina’s market (Ouaga 2000), Grenier du paysan (Pissy), Alimentation nouvelle génération (Cissin), alimentation sougr nooma (Gounghin), sont entre autres les alimentations que les journalistes et l’équipe de Treed Aid ont visité tout en discutant avec les gérants des différentes étagères d’exposition des produits forestiers non ligneux, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL 3).

Le beurre de karité, la poudre de baobab, l’huile de neen, de balanitès, de la poudre de moringa, le miel, farine de petit mil, le fonio, le sorgho rouge, le maïs blanc, le soumbala, la poudre de gombo, etc. une gamme variée de produits à base de plantes et céréales est disponible en vente dans les différentes alimentations visitées.

Pour Moussa Ouédraogo, coordinateur du PFNL, la vison de Treed Aid, c’est de déverrouiller le potentiel de l’arbre, valoriser et promouvoir les produits non ligneux. À l’écouter, disposer les produits au niveau des alimentations est une option stratégique, qui consiste à rapprocher les produits des consommateurs.

« Au niveau des alimentations nous avons estimé que c’est des cadres sécurisés, qui vont participer même à la visibilité des produits forestiers non ligneux relégués au second plan, et qui du reste ils sont riches en vitamines, en micro nutriments, et permet de réguler la santé humaine », a-t-il indiqué.

Marcelline Zongo, une cliente, venue pour prendre des épices à l’alimentation Grenier du paysan à Pissy, pour la cuisine, ne dira pas le contraire. « Les produits sont naturels, ce qui nous motive de laisser ce qu’on ne connait pas, pour prendre ce que nous maîtrisons mieux. C’est la propreté mais aussi la qualité qui diffère. Quand tu prends peu tu obtiens les résultats que tu désires », a-t-elle confié.

Par rapport au prix, la qualité a un cout, selon dame Zongo. « En matière de cuisine il fait chercher la qualité pour le bien-être de ta famille, en consommant burkinabè » conseille-t-elle.

Depuis 2009, la coopération suisse accompagne Treed Aid dans le cadre de l’initiative de promotion des produits forestiers non ligneux à travers des subventions dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population, selon Abel Gouba, chargé de programme à la Coopération Suisse au Burkina Faso.

Le programme d’appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux est un programme qui va de 2021 à 2024. Le programme est financé par la coopération suisse et la coopération néerlandaise à hauteur de 5 700 000 000. Les zones d’intervention sont la région du centre, la région du Centre-nord, la région du centre, le Centre-ouest, le sud-ouest et également une extension au Sahel.

Pour booster les maillons de la production, environ 400 jardins nutritifs ont été mis en place pour la production intensive des feuilles de moringa et de baobab, des pépinières, des actions de reboisement, des sites de production de produit PFLN, en sont autres ».

Akim KY

Burkina 24

