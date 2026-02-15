Burkina Faso : Inauguration du « Rond-point AES » à Nanom pour renforcer la veille citoyenne

Le samedi 14 février 2026, l’Association de Nanom pour le soutien au Capitaine Ibrahim Traoré a officiellement inauguré un nouveau monument nommé « Rond-point AES de Nanom ». Cet édifice, situé dans le village de Nanom (commune de Boudry, province du Ganzourgou), symbolise l’engagement des populations en faveur de l’Alliance des États du Sahel. 

L’événement a mobilisé une foule considérable. Habitants de la localité, ressortissants venus des grandes villes et délégations des villages voisins se sont rassemblés pour découvrir cet ouvrage. Ce lieu se veut un centre de rencontres et d’échanges pour la jeunesse de Nanom. Il servira désormais de cadre aux échanges sur le développement et, surtout, de point de ralliement pour la veille citoyenne.

L’instant symbolique de la coupure du ruban, marquant l’inauguration officielle du « Rond-point AES » de Nanom ce samedi 14 février

Ablassé Zorengré, président du comité d’organisation du rond-point de Nanom, a rappelé la genèse de l’initiative. « Le rond-point est symbole d’union, raison pour laquelle on s’est unis entre jeunes pour le construire. Ce rond-point jouera le rôle de veille citoyenne pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré», a-t-il confié.

Ablassé Zorengré, président du comité d’organisation : « Ce rond-point est un symbole d’union pour la jeunesse»

Présent à la cérémonie en tant que vice-président et communicateur de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC), Boukari Zoungrana a replacé cette inauguration dans un contexte plus large. Selon lui, il s’agit de la septième infrastructure de ce type inaugurée par le mouvement depuis le 10 mai 2025.

Boukari Zoungrana (CNAVC) lors de son allocution soulignant l’importance de la cohésion nationale

Il a souligné l’importance de la cohésion. « C’est pour cela chacun essaie de faire de son mieux pour montrer son soutien au président, afin de mutualiser nos idées entre la veille citoyenne et les Wayiyan pour consolider cette entente et l’union nationale », a-t-il expliqué.

Jeunes, autorités coutumières et ressortissants se sont mobilisés en nombre pour l’inauguration du monument

Pour les organisateurs, cette vigilance accrue au niveau local est la clé pour identifier toute présence suspecte ou malveillante dans la zone. Si l’heure était à la célébration, la communauté a également profité de cette tribune pour exposer les difficultés logistiques de la zone.

la cérémonie a été rehaussée par la prestation de l’artiste de renom Zougna-Zaguemda, au grand bonheur de la foule.

Le village de Nanom et ses environs font face à deux problématiques à savoir l’état critique du seul barrage de la commune, essentiel pour l’agriculture, et l’immensité administrative de la commune de Boudry qui compte 86 villages.

Les leaders locaux ont lancé un appel aux autorités pour un redécoupage administratif. « Notre cri de cœur est que les autorités puissent fractionner pour augmenter à au moins deux communes en plus, afin que chaque village puisse bien sentir les efforts que fait le président », a conclu Boukari Zoungrana.

Akim KY
Burkina 24

     
