Un siècle de vie : La grande famille Bamogo célèbre les 100 ans de Paligwendé Bamogo

La grande famille Bamogo a organisé, le samedi 14 mars 2026, une journée d’action de grâce pour remercier Dieu à l’occasion des 100 ans de vie sur terre de Paligwendé Bamogo, née Compaoré.

Un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans jusqu’à 100 ans de vie sur terre. Une telle longévité n’est pas donnée à tout le monde. De nos jours, atteindre un siècle de vie est un privilège rare.

C’est d’ailleurs ce qui explique cette halte spirituelle et familiale que la famille Bamogo a voulu marquer afin de célébrer cette grâce accordée à leur mère, sœur et grand-mère, Paligwendé Bamogo.

À travers des prières, des témoignages et des moments de partage, parents, amis et proches se sont réunis pour rendre grâce à Dieu pour la vie de la centenaire, symbole de foi, de résilience et de dévouement familial.

Étienne Bamogo, premier fils de Paligwendé Bamogo, a confié que cette célébration a été voulue par les enfants afin de rendre grâce à Dieu pour la vie de leur mère, qu’il considère comme un témoignage de la miséricorde et de la grâce divine, au regard de tout ce qu’elle a accompli pour sa famille biologique et religieuse.

«Elle a enduré beaucoup de choses pour le bien de la famille et pour le bien de l’église. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de lui accorder une longue vie. Et jusqu’aujourd’hui, nous ne pouvons que dire Dieu merci », a-t-il rendu grâce à Dieu pour la vie de sa mère.

Pour lui, Dieu a toujours veillé sur sa mère. «Je me rappelle qu’une fois (…) il y a arbre qui est tombé mais le Seigneur a étendu sa main pour écarter (le danger, ndlr) », a-t-il relevé. Il a également témoigné que leur maman a toujours été présente pour ses enfants.

«La maman a toujours été une mère fidèle, une mère aimable et une mère adorable. C’est une mère adorable qui prend soin de ses enfants que le Seigneur lui accorde une longue vie», a-t-il dit.

Prenant la parole au nom des petits-fils et arrière-petits-fils, Azaria Stefan Daniel Bamogo a souligné que leur grand-mère représente pour eux une véritable source d’inspiration.

Selon lui, elle est comme une lumière qui éclaire leur chemin dans tout ce qu’ils entreprennent. Il a avoué que son sourire fait briller leurs regards et que sa présence à leurs côtés est perçue comme une véritable bénédiction.

«Yaaba (grand-mère), vos petits-enfants et arrières petits-enfants vous sont reconnaissants, nous continuerons de vous honorer et vous obéir »,a-t-il ajouté.

Pour rappel, Paligwendé Bamogo est mère de 11 enfants, dont malheureusement deux sont décédés. Elle compte aujourd’hui 25 petits-fils et 16 arrière-petits-enfants, qui voient en elle un pilier familial et un modèle de foi.