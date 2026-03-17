Burkina Faso : Plus de 300 ânes saisis dans un réseau de trafic à Pô et Koudougou

Le Parquet du Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou a annoncé, dans un communiqué en date du 16 mars 2026, d’importantes saisies d’animaux destinés à l’exportation frauduleuse. Au total, plus de 300 ânes ont été interceptés par les forces de sécurité dans plusieurs localités du pays.

Dans le ressort du Tribunal de grande instance de Pô, précisément dans la zone de Tiébélé, deux opérations ont été menées.

Le 12 mars 2026, deux individus ont été interpellés alors qu’ils convoyaient 62 ânes. Deux jours plus tard, le 14 mars, deux autres suspects ont été arrêtés avec un troupeau de 70 ânes.

Parallèlement, à Koudougou, la Brigade de prévention routière de la gendarmerie a intercepté, le 12 mars, deux camions transportant environ 200 ânes en pleine ville. Au total, ce sont près de 332 animaux qui ont été saisis en l’espace de trois jours.

Les enquêtes menées par les services compétents ont révélé plusieurs manquements graves à la réglementation en vigueur. Les convoyeurs ne disposaient d’aucun document légal, notamment l’absence d’autorisation d’exportation, l’absence de certificat sanitaire vétérinaire, l’absence de laissez-passer zoo-sanitaire et le nombre d’animaux transportés dépassait largement les seuils autorisés.

Le Procureur général rappelle que l’exportation des ânes, ainsi que des camélins et des équins, est strictement interdite au Burkina Faso depuis le décret du 7 septembre 2016.

Cette interdiction a récemment été réitérée par le ministère en charge des ressources animales le 9 mars 2026.

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