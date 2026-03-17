Ouagadougou : Le “Monsieur propreté” de la capitale part à la retraite

La Commune de Ouagadougou a rendu un vibrant hommage à Sidi Mahamadou Cissé, Conseiller technique en charge des questions environnementales, qui fait valoir ses droits à la retraite. Autorités communales et collègues se sont réunis ce mardi 17 mars 2026 pour saluer le parcours de celui qui fut l’une des chevilles ouvrières de la politique écologique du Président de la Délégation Spéciale.

Au cours d’une cérémonie riche en émotions, le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a tenu à saluer le parcours exemplaire d’un collaborateur qu’il qualifie de pilier fondamental dans l’amélioration du cadre de vie des Ouagalais.

« Expert dévoué, durant sa brillante carrière, il a été un acteur clé de la transition écologique urbaine. En témoignent les nombreuses reconnaissances reçues, dont des lettres de félicitations et des distinctions honorifiques. Son engagement, sa rigueur et sa vision durable ont façonné de nombreuses initiatives pour une ville plus propre et plus verte », a apprécié Maurice Konaté.

Au-delà de l’expertise technique, c’est l’homme de consensus qui a été célébré. « Nous retiendrons l’homme d’écoute et de dialogue qu’il a toujours été. Au nom de la Délégation Spéciale, du personnel de la commune et de l’ensemble des citoyens, nous lui disons : Merci pour ces années de dévouement. Nous lui souhaitons une retraite paisible, heureuse, longue et fructueuse », a-t-il souhaité.

Sidi Mahamadou Cissé a, pour sa part, témoigné sa gratitude aux plus hautes autorités du Burkina Faso. Il a adressé un remerciement particulier à l’ancien maire, Simon Compaoré, à ses côtés duquel il a appris durant une quinzaine d’années.

Il a également eu une pensée spéciale pour les milliers de femmes de la Brigade Verte de Ouagadougou, louant une franche collaboration qui a permis d’atteindre des résultats probants.

Au 16 mars 2026, il totalisait 24 ans, 3 mois et 16 jours de bons et loyaux services au sein de la commune.

Un riche parcours au sein de la commune

Chef de Service Traitement-Valorisation-Cadre de Vie à la Direction de la Propreté de 2004 à 2006 ; Directeur de la Propreté par intérim de 2006 à 2007 et confirmé Directeur de la Propreté en 2007 ; Directeur du Développement Durable de 2013 à 2017 ; Conseiller Technique du Maire d’août 2018 à 2022 ; Conseiller Technique du Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou depuis le 29 novembre 2022.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24