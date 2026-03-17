République du Congo : Denis Sassou Nguesso réélu avec 94,82 % des voix

Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été réélu pour un cinquième mandat consécutif, selon les résultats provisoires annoncés ce mardi 17 mars 2026 par le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, nous apprend Africanews.

D’après les chiffres officiels, le chef de l’État sortant a recueilli 94,82 % des suffrages exprimés, face à six autres candidats en lice. L’un d’eux, Destin Gavet, avait revendiqué la victoire avant la proclamation des résultats.

Comme lors de précédentes échéances électorales, le vote s’est déroulé dans un contexte marqué par des restrictions importantes. L’accès à Internet a été suspendu sur l’ensemble du territoire, tandis que la circulation a été limitée dans la capitale, Brazzaville.

Les autorités annoncent un taux de participation de 84,65 %, avec environ 2,6 millions de votants. Toutefois, dans plusieurs bureaux de vote de Brazzaville, la mobilisation semblait faible, avec peu, voire aucune affluence observée.

De nombreux citoyens ont exprimé leur scepticisme quant à un changement politique, le président étant au pouvoir depuis plus de quatre décennies.

Candidat du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso a accédé pour la première fois à la présidence en 1979. Il a quitté le pouvoir en 1992 après les premières élections multipartites, avant d’y revenir en 1997 à l’issue d’une guerre civile de quatre mois.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, il consolide ainsi sa longévité politique à la tête du pays. La campagne électorale a été marquée par un déséquilibre notable entre les candidats. Denis Sassou Nguesso a été le seul à parcourir l’ensemble du territoire pour mener campagne.

Dans la capitale, Brazzaville, l’espace public était largement dominé par ses affiches et ses effigies, illustrant une forte présence médiatique du président sortant.