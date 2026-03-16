Présidentielle au Congo : Le dépouillement lancé, Sassou N’Guesso en quête d’un 5ᵉ mandat

Le dépouillement des bulletins de vote a débuté en République du Congo au lendemain du scrutin présidentiel organisé le dimanche 15 mars 2026, informe Africanews.

Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur prochain chef d’État. Toutefois, le vote a été marqué par un faible taux de participation, selon plusieurs observations sur le terrain.

Une partie des électeurs affirme ne pas croire qu’une alternance politique soit possible face au président sortant Denis Sassou N’Guesso, âgé de 82 ans et à la tête du pays depuis plusieurs décennies.

Candidat du Parti congolais du travail, Denis Sassou N’Guesso brigue un cinquième mandat consécutif. Arrivé au pouvoir pour la première fois en 1979, il a dirigé le pays jusqu’en 1992, année de l’organisation des premières élections multipartites en République du Congo.

Après avoir quitté le pouvoir, il est revenu à la tête du pays en 1997 à l’issue d’une guerre civile de quatre mois. Un référendum constitutionnel organisé en 2015 a ensuite supprimé les limites d’âge et de mandats présidentiels, ouvrant la voie à de nouvelles candidatures du président sortant.

Les résultats officiels du scrutin sont désormais attendus dans les prochains jours.