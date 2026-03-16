Madagascar : Le président Randrianirina nomme un nouveau Premier ministre après la dissolution du gouvernement

Le président malgache Michaël Randrianirina a nommé le dimanche 15 mars 2026, Mamitiana Rajaonarison au poste de Premier ministre. L’annonce a été faite quelques jours seulement après la dissolution du gouvernement et la destitution de l’ancien chef du gouvernement, Herintsalama Rajaonarivelo, indique Africanews.

Ancien officier supérieur de la gendarmerie et fonctionnaire de carrière, Mamitiana Rajaonarison dirige depuis 2021 la Cellule de renseignement financier (SAMIFIN), l’institution chargée de lutter contre les flux financiers illicites, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à Madagascar.

Sa nomination intervient à peine une semaine après le limogeage du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo et la dissolution du gouvernement par le chef de l’État, une décision qui n’avait alors été accompagnée d’aucune explication officielle.

Issu du secteur privé, Herintsalama Rajaonarivelo avait été nommé Premier ministre en octobre 2025, peu après l’arrivée au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina à la suite des manifestations qui avaient contraint l’ancien président Andry Rajoelina à quitter le pays.

Face aux critiques évoquant un coup d’État, le colonel Randrianirina a toujours rejeté ces accusations, affirmant que la Cour constitutionnelle de Madagascar lui avait officiellement transféré le pouvoir.

Le chef de l’État s’est engagé à conduire une transition politique de deux ans, conformément à une feuille de route publiée fin février 2026. Celle-ci prévoit notamment de larges consultations nationales, la rédaction d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’une élection présidentielle prévue pour fin 2027.