Cyclisme : Mahamadi Ilboudo dompte le boulevard Thomas Sankara pour la 3ème édition de « La Pédale de la Résilience et de la Paix »

Le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou a vibré au rythme de la troisième édition de « La Pédale de la Résilience et de la Paix ». Pour ce rendez-vous, 81 coureurs issus de 21 clubs du pays ont répondu présents. Sur un circuit fermé de 5,1 km, les athlètes ont effectué 25 tours, soit une distance totale de 127,5 km. Après 3h 11min 56s de compétition, l’AS Bessel a littéralement surclassé la course en s’accaparant de l’intégralité du podium. Parmi les 30 coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée, c’est Mahamadi Ilboudo qui s’est imposé, affichant une vitesse moyenne de 39,857 km/h.

Dès le coup d’envoi, le peloton a pris d’assaut le bitume. Au fil des kilomètres, les premières cassures se sont opérées. À huit tours de l’arrivée, les clubs de l’AJCK, de l’AS Bessel et de MAKAFA ont pris les commandes, se disputant la tête à tour de rôle. Toutefois, à cinq tours du terme, le peloton a opéré une jonction, relançant totalement la bataille finale.

L’AS Bessel et l’AJCK ont alors imposé un rythme effréné, distançant à nouveau leurs concurrents. À deux tours de la fin, l’AS Bessel a placé une attaque décisive, creusant un écart de 15 secondes sur le peloton. Une avance gérée avec brio jusqu’à la ligne d’arrivée. Sous l’impulsion de Mahamadi Ilboudo, le club réalise un triplé. Le champion a été suivi de près par ses coéquipiers Moukaïla Rawendé et Mouni Vincent. Pour le vainqueur, cette performance résulte d’une stratégie mûrement réfléchie.

« Avant le départ, l’entraîneur nous a dit que nous pouvions rafler les trois premières places. Nous y avons cru. Dès que l’échappée s’est formée, j’ai compris que la victoire était à notre portée. Malgré la chaleur, nos entraînements intensifs sous le soleil ont fait la différence », a déclaré Mahamadi Ilboudo.

L’objectif de cette édition était de préparer les athlètes pour les prochaines échéances de la saison tout en promouvant la « petite reine » au Burkina Faso. Pour Tidiane Barry, Directeur Général de la société minière IAMGOLD Essakane, l’engouement du public est le signe d’un pari gagné. « Voir cette mobilisation et cet enthousiasme nous encourage à poursuivre cette initiative pour le bien du cyclisme », a-t-il ajouté.

La ministre en charge des Sports, Annick Pikbougoum Zingu, a également félicité l’initiative, soulignant l’importance de la compétition féminine en vue des prochaines échéances. « C’est une belle épreuve qui permet de préparer nos athlètes, notamment les filles, pour la première édition du Tour féminin », a-t-elle salué.

Mahamadi Ilboudo succède ainsi à Rachid Bouda. En plus du trophée et des prix spéciaux, il repart avec une enveloppe d’un million de francs CFA.Chez les dames, la couronne est revenue à Awa Bamogo, qui a bouclé son parcours en 57 minutes et 32 secondes. Elle devance Adèle Guissou et Wassilatou Convolbo sur le podium féminin.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24