« L’Islam, c’est toujours la religion de la paix » : Le rappel de Qamar Ahmad à l’iftar

Le samedi 14 mars 2026, la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a organisé une rupture de jeûne collective au quartier Somgandé à Ouagadougou. Cette initiative de la communauté a été marquée par la présence de plusieurs personnalités et chefs coutumiers. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère empreinte de spiritualité, de convivialité et de fraternité.

Mariam Sanogo/Tounkara, Directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles, accompagnée de collègues, a exprimé sa gratitude envers la communauté Ahmadiyya pour son invitation et son accueil chaleureux.

Elle a rappelé l’importance de ces moments de communion et a formulé des vœux de santé, de paix et de sécurité pour le Burkina Faso.

Elle a également exhorté la communauté à poursuivre ses actions sociales, notamment les œuvres communautaires et les forages réalisés depuis plus de vingt ans, qui contribuent au bien-être des populations. « Que Dieu leur donne la force de continuer à rendre le Burkinabè heureux », a-t-elle déclaré.

Qamar Ahmad, Amir et Chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a, pour sa part, rappelé les enseignements du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions soient sur lui) sur la foi, l’amour et la fraternité. Dans son allocution, il a souligné que l’Islam est avant tout une religion de paix et d’amour.

« Aujourd’hui, nous sommes tous présents ici à cause de l’amour, à cause de la paix », a-t-il souligné, remerciant chaleureusement les autorités pour leur présence. Il a insisté également sur l’importance des salutations de paix comme vecteur d’unité et de rapprochement entre les croyants.

Avant de procéder à la rupture collective, l’Amir a invité les participants à prier pour la protection du pays contre les mauvaises interprétations de la religion.

« L’islam c’est toujours la religion de la paix et de l’amour. Qu’Allah protège notre pays contre les personnes qui sont en train de faire la mauvaise interprétation de l’islam », a-t-il martelé, appelant ensuite l’assemblée à observer une prière silencieuse pour la paix et la stabilité du Burkina Faso.