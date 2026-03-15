Incendie à Bigtogo : Des élèves de Ouagadougou se mobilisent pour soutenir leurs camarades déplacés

Le samedi 14 mars 2026, le site des personnes déplacées internes (PDI) de Bigtogo, situé dans la commune de Pabré, a reçu une visite empreinte de solidarité. Des élèves membres des clubs UNESCO de plusieurs établissements de Ouagadougou s’y sont rendus pour apporter leur soutien aux familles sinistrées, notamment aux élèves touchés par l’incendie qui a ravagé le site le 9 janvier 2026.

À cette occasion, les élèves ont remis des vivres, des vêtements et du matériel scolaire collectés dans leurs établissements respectifs afin d’aider les familles déplacées et particulièrement les élèves ayant perdu leurs affaires dans les flammes.

Cette initiative est portée par le Conseil provincial des clubs UNESCO du Kadiogo. Selon son coordonnateur, Alassane Sawadogo, cette action s’inscrit pleinement dans les missions des clubs UNESCO, qui visent notamment à promouvoir la solidarité et l’engagement citoyen.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de nos missions. Il s’agit d’être solidaires vis-à-vis non seulement des plus vulnérables, mais aussi de nos concitoyens », a-t-il expliqué.

Le responsable rappelle que le site de Bigtogo a été durement frappé par un incendie le 9 janvier 2026, laissant derrière lui de nombreuses familles sans abri et plusieurs élèves privés de leurs effets scolaires.

Face à cette situation, les clubs UNESCO du Kadiogo ont décidé de passer à l’action. « En tant que membres du Conseil provincial des clubs UNESCO, nous avons réuni les clubs du Kadiogo dans une action de solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables, particulièrement les élèves déplacés de ce site », a-t-il indiqué.

Pour concrétiser cette mobilisation, les élèves ont organisé des collectes dans leurs établissements respectifs. « Nous avons mobilisé des kits scolaires, des vêtements et aussi des vivres au profit de ces élèves, même si nous savons que ce que nous avons mobilisé pourra aussi profiter à d’autres personnes qui ne sont pas forcément des élèves », a précisé Alassane Sawadogo.

Parmi les élèves mobilisés figure Nafisatou Rouamba, présidente du club UNESCO du lycée municipal Bamata. Pour elle et ses camarades, la collecte organisée dans leur établissement s’est imposée comme une évidence. « Ce qui nous a motivés à organiser cette collecte dans notre établissement, c’est d’abord que ce sont nos camarades », a-t-elle confié.

La jeune élève souligne que chacun peut un jour se retrouver dans une situation difficile. « Chacun peut être à leur place. Nous avons vraiment été touchés par leur situation. C’est ce qui nous a poussés à organiser cette collecte pour venir les soutenir », a-t-elle expliqué.

Au-delà des dons matériels, cette visite se veut également un message de solidarité et d’encouragement à l’endroit des élèves déplacés. Car pour beaucoup d’entre eux, l’incendie a été un véritable coup dur. Cahiers, sacs, uniformes scolaires… tout est parti en fumée. Certains avaient même temporairement interrompu leur scolarité faute de matériel.

Prenant la parole au nom des PDI, Boureima Konfé, leur représentant, a tenu à leur exprimer la gratitude de toute la communauté. Pour lui, cette mobilisation des jeunes est un signe fort qui montre que la solidarité reste une valeur profondément ancrée dans la société burkinabè.

Les habitants du site ont salué particulièrement le fait que des élèves, eux-mêmes encore en formation, aient pris l’initiative de se mobiliser pour soutenir d’autres élèves.

À travers ce geste, les membres des clubs UNESCO entendent rappeler que la solidarité et l’entraide restent essentielles pour faire face aux difficultés.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24