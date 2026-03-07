Solidarité et soutien humanitaire : Les Afro descendants offrent 250 sacs de riz aux déplacés de Bigtogo

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l’Ambassadeur Hermann Yirigouin TOE, a présidé dans la soirée du vendredi 6 mars 2026, la cérémonie de remise de 250 sacs de riz de 25 Kg aux personnes déplacées internes installées à Bigtogo dans la commune rurale de Pabré.

Ce don d’une valeur de 2 millions 675 000 F CFA est l’expression de la solidarité et de la compassion des membres de l’Institut de Développement de la Diaspora (ADDI) envers les PDI de Bigtogo, suite à l’incendie de leur site le 9 janvier 2026, qui a touché 336 personnes.

L’Ambassadeur Hermann Yirigouin TOE a salué ce symbole de solidarité des fils et filles de la diaspora africaine et exprimé la reconnaissance du gouvernement envers les donateurs.

Tout en saluant également le soutien et l’accompagnement des populations hôtes
à l’égard des populations déplacées, le Secrétaire général a félicité et encouragé les PDI de Bigtogo qui font preuve de résilience.
A cette cérémonie de remise, la délégation des Afro descendants a fermement
condamné le terrorisme au Burkina Faso et renouvelé le soutien de l’ADDI aux autorités burkinabè dans lutte pour le retour de la paix.

En recevant les vivres, les bénéficiaires ont vivement salué ce geste immense qui apporte un grand soulagement aux PDI de Bigtogo. Ils exprimé une profonde reconnaissance à leurs frères et sœurs de la diaspora africaine.

Source : DCRP/MAE

     
