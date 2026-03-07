Burkina Faso : Nestlé NIDO réunit chrétiens et musulmans pour une rupture commune de jeûne

Le vendredi 06 mars 2026, l’esplanade du Centre Aéré de la BCEAO à Ouaga 2000 a accueilli la « Grande Rupture Collective » organisée par la marque NIDO. Cet événement a rassemblé des fidèles de plusieurs confessions religieuses dans un esprit de partage.

À l’occasion du carême chrétien et du jeûne musulman, Nestlé Burkina a choisi de réunir ses partenaires et les communautés autour d’une table commune. Cette rencontre a vu la participation de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la culture, venues soutenir un message de cohésion sociale.

Pour la direction générale de Nestlé Burkina, l’objectif principal était de favoriser le vivre-ensemble. Boureima Drabo, Directeur Général de la structure, a expliqué le sens de cette initiative.

« Cette cérémonie de rupture collective est placée sous le signe de l’union, de la cohésion et du partage. Le message que j’aimerais passer, c’est de dire effectivement à tout le monde et à l’ensemble des confessions religieuses que nous devons rester unis, soudés et pouvoir travailler ensemble pour le bien-être du Burkina Faso », a-t-il confié.

La soirée a été rythmée par des discours de paix prononcés par les représentants des différentes confessions. Après la rupture du jeûne, un temps de prière a été observé. Des nutritionnistes ont également pris la parole pour donner des conseils pratiques sur la manière de s’alimenter sainement durant ces périodes de privation.

L’Abbé Étienne Ganga, curé de la paroisse de Toécé, a tenu à saluer cette démarche. « C’est une joie pour nous en tant que croyants de nous retrouver ensemble autour d’un même plat, comme fils d’un même père pour partager et j’allais dire rompre le jeûne. Cette belle initiative nous donne déjà l’avant-goût de ce qui nous attend au royaume des cieux », a-t-il affirmé.

Il a conclu en invitant les fidèles à maintenir cette flamme de la paix jusqu’aux fêtes de Pâques et de la fin du Ramadan (Aïd el-Fitr). Alors que les organisateurs attendaient environ 300 personnes, l’affluence a été plus importante que prévue sur l’esplanade de Ouaga 2000. La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale, marquée par des messages d’acceptation de l’autre et de fraternité.

Akim KY

Burkina 24