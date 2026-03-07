Burkina Faso : Nestlé NIDO réunit chrétiens et musulmans pour une rupture commune de jeûne

Le vendredi 06 mars 2026, l’esplanade du Centre Aéré de la BCEAO à Ouaga 2000 a accueilli la « Grande Rupture Collective » organisée par la marque NIDO. Cet événement a rassemblé des fidèles de plusieurs confessions religieuses dans un esprit de partage. 

À l’occasion du carême chrétien et du jeûne musulman, Nestlé Burkina a choisi de réunir ses partenaires et les communautés autour d’une table commune. Cette rencontre a vu la participation de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la culture, venues soutenir un message de cohésion sociale.

Chrétiens et musulmans réunis autour d'une même table à l'esplanade du Centre Aéré de la BCEAO pour magnifier le vivre-ensemble au Burkina Faso
Pour la direction générale de Nestlé Burkina, l’objectif principal était de favoriser le vivre-ensemble. Boureima Drabo, Directeur Général de la structure, a expliqué le sens de cette initiative.

après la rupture, les fidèles se sont unis dans la prière pour implorer la paix et la stabilité au Burkina Faso.
« Cette cérémonie de rupture collective est placée sous le signe de l’union, de la cohésion et du partage. Le message que j’aimerais passer, c’est de dire effectivement à tout le monde et à l’ensemble des confessions religieuses que nous devons rester unis, soudés et pouvoir travailler ensemble pour le bien-être du Burkina Faso », a-t-il confié.

Un moment de fraternité partagée entre fidèles de différentes confessions lors de la Grande Rupture Collective de NIDO
La soirée a été rythmée par des discours de paix prononcés par les représentants des différentes confessions. Après la rupture du jeûne, un temps de prière a été observé. Des nutritionnistes ont également pris la parole pour donner des conseils pratiques sur la manière de s’alimenter sainement durant ces périodes de privation.

Boureima Drabo, Directeur Général de Nestlé Burkina
L’Abbé Étienne Ganga, curé de la paroisse de Toécé, a tenu à saluer cette démarche. « C’est une joie pour nous en tant que croyants de nous retrouver ensemble autour d’un même plat, comme fils d’un même père pour partager et j’allais dire rompre le jeûne. Cette belle initiative nous donne déjà l’avant-goût de ce qui nous attend au royaume des cieux », a-t-il affirmé.

L'Abbé Étienne Ganga, curé de la paroisse de Toécé
Il a conclu en invitant les fidèles à maintenir cette flamme de la paix  jusqu’aux fêtes de Pâques et de la fin du Ramadan (Aïd el-Fitr). Alors que les organisateurs attendaient environ 300 personnes, l’affluence a été plus importante que prévue sur l’esplanade de Ouaga 2000. La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale, marquée par des messages d’acceptation de l’autre et de fraternité.

plus de 300 personnes ont répondu à l'appel de la marque NIDO pour célébrer la paix.
Akim KY

Burkina 24

     
